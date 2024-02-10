Певица Монеточка* рассказала, как назвала сына

Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ) из Екатеринбурга раскрыла, как назвала второго ребенка, через месяц после его рождения. Мальчику дали имя Петр, рассказала артистка в социальной сети.
«Моему Пете один месяц и один день. И он просто супер», — написала Гырдымова на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Гырдымова родила второго ребенка 10 января. О своей беременности она публично не распространялась, однако некоторые подписчики догадывались. Ее первого ребенка — дочь Нину, она родила в августе 2022 года в Литве. Девушка тогда поделилась, что родительство волшебно, однако очень тяжело.
*Монеточка (Елизавета Гырдымова) внесена Минюстом РФ в список иноагентов
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