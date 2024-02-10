Певица Монеточка* рассказала, как назвала сына

Певица Монеточка* назвала второго ребенка именем Петр

11 февраля 2024 в 10:19 Размер текста - 17 +

Елизавета Гырдымова родила второго ребенка 10 января Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ) из Екатеринбурга раскрыла, как назвала второго ребенка, через месяц после его рождения. Мальчику дали имя Петр, рассказала артистка в социальной сети. «Моему Пете один месяц и один день. И он просто супер», — написала Гырдымова на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Гырдымова родила второго ребенка 10 января. О своей беременности она публично не распространялась, однако некоторые подписчики догадывались. Ее первого ребенка — дочь Нину, она родила в августе 2022 года в Литве. Девушка тогда поделилась, что родительство волшебно, однако очень тяжело. *Монеточка (Елизавета Гырдымова) внесена Минюстом РФ в список иноагентов

Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ) из Екатеринбурга раскрыла, как назвала второго ребенка, через месяц после его рождения. Мальчику дали имя Петр, рассказала артистка в социальной сети. «Моему Пете один месяц и один день. И он просто супер», — написала Гырдымова на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Гырдымова родила второго ребенка 10 января. О своей беременности она публично не распространялась, однако некоторые подписчики догадывались. Ее первого ребенка — дочь Нину, она родила в августе 2022 года в Литве. Девушка тогда поделилась, что родительство волшебно, однако очень тяжело. *Монеточка (Елизавета Гырдымова) внесена Минюстом РФ в список иноагентов