10 февраля 2024

Певица Монеточка* рассказала, как назвала сына

Певица Монеточка* назвала второго ребенка именем Петр
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Монеточки в Теле-клубе. Екатеринбург, монеточка лиза, гырдымова елизавета
Елизавета Гырдымова родила второго ребенка 10 января Фото:

Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ) из Екатеринбурга раскрыла, как назвала второго ребенка, через месяц после его рождения. Мальчику дали имя Петр, рассказала артистка в социальной сети.

«Моему Пете один месяц и один день. И он просто супер», — написала Гырдымова на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Гырдымова родила второго ребенка 10 января. О своей беременности она публично не распространялась, однако некоторые подписчики догадывались. Ее первого ребенка — дочь Нину, она родила в августе 2022 года в Литве. Девушка тогда поделилась, что родительство волшебно, однако очень тяжело.

*Монеточка (Елизавета Гырдымова) внесена Минюстом РФ в список иноагентов

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Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ) из Екатеринбурга раскрыла, как назвала второго ребенка, через месяц после его рождения. Мальчику дали имя Петр, рассказала артистка в социальной сети. «Моему Пете один месяц и один день. И он просто супер», — написала Гырдымова на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Гырдымова родила второго ребенка 10 января. О своей беременности она публично не распространялась, однако некоторые подписчики догадывались. Ее первого ребенка — дочь Нину, она родила в августе 2022 года в Литве. Девушка тогда поделилась, что родительство волшебно, однако очень тяжело. *Монеточка (Елизавета Гырдымова) внесена Минюстом РФ в список иноагентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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