Родившая Монеточка пожаловалась на тяготы материнства. Фото

01 сентября 2022 в 06:44 Размер текста - 17 +

Певица выложила в соцсетях большой пост о том, что думает о материнстве Фото: Анна Майорова © URA.RU Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) рассказала, что родительство дарит ей смешанные чувства. Девушка считает, что это волшебно, но в то же время очень тяжело. Откровенный пост она выложила у себя в telegram-канале. «Я ощущаю вокруг себя настоящий рай, любуюсь происходящим, и да, родительство — это волшебство. Но в то же время, это тяжело. Ни одна работа, которую мне приходилось делать в жизни, не сравнится с буднями мамы новорожденного — ни ночные съемки, ни многочасовые репетиции, ни туры без сна и выходных», — написала Монеточка. Она поделилась, что муж — музыкант Виктор Исаев — помогает ей, но жизнь все равно кардинально изменилась после рождения ребенка. Певица решила дать себе время на рефлексию, меньше анализировать, не геройствовать, а просто податься «животным инстинктам». Лиза Монеточка родила девочку 17 августа в Литве. До этого она рассказывала, что врачи рекомендовали ей ложиться в больницу и искусственно вызывать роды, которые все никак не начинались. Певица попросила отсрочку в один день. Фото из соцсетей Лизы Монеточки

Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) рассказала, что родительство дарит ей смешанные чувства. Девушка считает, что это волшебно, но в то же время очень тяжело. Откровенный пост она выложила у себя в telegram-канале. «Я ощущаю вокруг себя настоящий рай, любуюсь происходящим, и да, родительство — это волшебство. Но в то же время, это тяжело. Ни одна работа, которую мне приходилось делать в жизни, не сравнится с буднями мамы новорожденного — ни ночные съемки, ни многочасовые репетиции, ни туры без сна и выходных», — написала Монеточка. Она поделилась, что муж — музыкант Виктор Исаев — помогает ей, но жизнь все равно кардинально изменилась после рождения ребенка. Певица решила дать себе время на рефлексию, меньше анализировать, не геройствовать, а просто податься «животным инстинктам». Лиза Монеточка родила девочку 17 августа в Литве. До этого она рассказывала, что врачи рекомендовали ей ложиться в больницу и искусственно вызывать роды, которые все никак не начинались. Певица попросила отсрочку в один день.