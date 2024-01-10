Певица Монеточка* родила второго ребенка. Фото

11 января 2024 в 04:03 Размер текста - 17 +

Елизавета Гырдымова (иноагент) скрывала свою беременность Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ) из Екатеринбурга родила второго ребенка, о беременности которым скрывала. О пополнении в семье артистка рассказала в социальной сети. «Вчера вечером [10 января] у нас родился мальчишка ростом 50 сантиметров. Все слава богу прошло легко и быстро. Знаю, что многие догадывались и ждали вместе с нами, но публично не хотела говорить про беременность», — написала Гырдымова на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Певица поблагодарила слушателей за поздравления. «Люблю своих малышей и мужа Витю», — подытожила она. Первого ребенка Гирдымова родила 18 августа 2022 года в Литве. По ее словам, первые роды прошли хорошо, но понадобились врачебные манипуляции. Позже она опубликовала откровенный пост, в котором призналась, что материнство — волшебное чувство, но в то же время очень тяжелое. Фото: страница Елизаветы Гырдымывой (признана иноагентом) в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)

Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ) из Екатеринбурга родила второго ребенка, о беременности которым скрывала. О пополнении в семье артистка рассказала в социальной сети. «Вчера вечером [10 января] у нас родился мальчишка ростом 50 сантиметров. Все слава богу прошло легко и быстро. Знаю, что многие догадывались и ждали вместе с нами, но публично не хотела говорить про беременность», — написала Гырдымова на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Певица поблагодарила слушателей за поздравления. «Люблю своих малышей и мужа Витю», — подытожила она. Первого ребенка Гирдымова родила 18 августа 2022 года в Литве. По ее словам, первые роды прошли хорошо, но понадобились врачебные манипуляции. Позже она опубликовала откровенный пост, в котором призналась, что материнство — волшебное чувство, но в то же время очень тяжелое.