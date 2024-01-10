10 января 2024

Певица Монеточка* родила второго ребенка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт Монеточки в Теле-клубе. Екатеринбург, монеточка лиза, гырдымова елизавета
Елизавета Гырдымова (иноагент) скрывала свою беременность Фото:

Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ) из Екатеринбурга родила второго ребенка, о беременности которым скрывала. О пополнении в семье артистка рассказала в социальной сети.

«Вчера вечером [10 января] у нас родился мальчишка ростом 50 сантиметров. Все слава богу прошло легко и быстро. Знаю, что многие догадывались и ждали вместе с нами, но публично не хотела говорить про беременность», — написала Гырдымова на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Певица поблагодарила слушателей за поздравления. «Люблю своих малышей и мужа Витю», — подытожила она.

Первого ребенка Гирдымова родила 18 августа 2022 года в Литве. По ее словам, первые роды прошли хорошо, но понадобились врачебные манипуляции. Позже она опубликовала откровенный пост, в котором призналась, что материнство — волшебное чувство, но в то же время очень тяжелое.

Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ) из Екатеринбурга родила второго ребенка, о беременности которым скрывала. О пополнении в семье артистка рассказала в социальной сети. «Вчера вечером [10 января] у нас родился мальчишка ростом 50 сантиметров. Все слава богу прошло легко и быстро. Знаю, что многие догадывались и ждали вместе с нами, но публично не хотела говорить про беременность», — написала Гырдымова на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Певица поблагодарила слушателей за поздравления. «Люблю своих малышей и мужа Витю», — подытожила она. Первого ребенка Гирдымова родила 18 августа 2022 года в Литве. По ее словам, первые роды прошли хорошо, но понадобились врачебные манипуляции. Позже она опубликовала откровенный пост, в котором призналась, что материнство — волшебное чувство, но в то же время очень тяжелое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...