В США разбился на вертолете глава крупнейшего банка Африки вместе с семьей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Санкт-Петербург, вертолет
В авиакатастрофе погибли шесть человек, включая главу Access Bank, его жену и сына Фото:

Главный исполнительный директор нигерийского банка Access Bank Герберт Вигве погиб при крушении вертолета на границе штатов Калифорния и Невада в США. Вместе с ним погибли его жена и сын. Об этом сообщила гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) и экс-министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала

«Крайне опечалена известием об ужасной гибели Герберта Вигве, генерального директора группы Access Bank, его жены, сына в результате крушения вертолета. Приношу глубочайшие соболезнования», — написала Оконджо-Ивеала в соцсети X. По информации агентства Reuters, всего в авиакатастрофе погибли шесть человек.

Access Bank Group, главой которого был Герберт Вигве — конгломерат финансовых услуг со штаб-квартирой в Нигерии и предприятиями в нескольких странах Африки. Организация также представлена в Китае, ОАЭ, Индии и Ливане. В 2019 году после слияния с Diamond Bank конгломерат Access Bank Group стал крупнейшим банком Африки по количеству клиентов и крупнейшим банком Нигерии по объему активов.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главный исполнительный директор нигерийского банка Access Bank Герберт Вигве погиб при крушении вертолета на границе штатов Калифорния и Невада в США. Вместе с ним погибли его жена и сын. Об этом сообщила гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) и экс-министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала «Крайне опечалена известием об ужасной гибели Герберта Вигве, генерального директора группы Access Bank, его жены, сына в результате крушения вертолета. Приношу глубочайшие соболезнования», — написала Оконджо-Ивеала в соцсети X. По информации агентства Reuters, всего в авиакатастрофе погибли шесть человек. Access Bank Group, главой которого был Герберт Вигве — конгломерат финансовых услуг со штаб-квартирой в Нигерии и предприятиями в нескольких странах Африки. Организация также представлена в Китае, ОАЭ, Индии и Ливане. В 2019 году после слияния с Diamond Bank конгломерат Access Bank Group стал крупнейшим банком Африки по количеству клиентов и крупнейшим банком Нигерии по объему активов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...