В США разбился на вертолете глава крупнейшего банка Африки вместе с семьей

11 февраля 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

В авиакатастрофе погибли шесть человек, включая главу Access Bank, его жену и сына Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Главный исполнительный директор нигерийского банка Access Bank Герберт Вигве погиб при крушении вертолета на границе штатов Калифорния и Невада в США. Вместе с ним погибли его жена и сын. Об этом сообщила гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) и экс-министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала «Крайне опечалена известием об ужасной гибели Герберта Вигве, генерального директора группы Access Bank, его жены, сына в результате крушения вертолета. Приношу глубочайшие соболезнования», — написала Оконджо-Ивеала в соцсети X. По информации агентства Reuters, всего в авиакатастрофе погибли шесть человек. Access Bank Group, главой которого был Герберт Вигве — конгломерат финансовых услуг со штаб-квартирой в Нигерии и предприятиями в нескольких странах Африки. Организация также представлена в Китае, ОАЭ, Индии и Ливане. В 2019 году после слияния с Diamond Bank конгломерат Access Bank Group стал крупнейшим банком Африки по количеству клиентов и крупнейшим банком Нигерии по объему активов.

Главный исполнительный директор нигерийского банка Access Bank Герберт Вигве погиб при крушении вертолета на границе штатов Калифорния и Невада в США. Вместе с ним погибли его жена и сын. Об этом сообщила гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) и экс-министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала «Крайне опечалена известием об ужасной гибели Герберта Вигве, генерального директора группы Access Bank, его жены, сына в результате крушения вертолета. Приношу глубочайшие соболезнования», — написала Оконджо-Ивеала в соцсети X. По информации агентства Reuters, всего в авиакатастрофе погибли шесть человек. Access Bank Group, главой которого был Герберт Вигве — конгломерат финансовых услуг со штаб-квартирой в Нигерии и предприятиями в нескольких странах Африки. Организация также представлена в Китае, ОАЭ, Индии и Ливане. В 2019 году после слияния с Diamond Bank конгломерат Access Bank Group стал крупнейшим банком Африки по количеству клиентов и крупнейшим банком Нигерии по объему активов.