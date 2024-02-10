10 февраля 2024
09 февраля 2024

Глава депздрава ХМАО обвинил антипрививочников во вспышке кори в округе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание правительства ХМАО. Ханты-Мансийск, добровольский алексей
Добровольский обеспокоен стремительно растущим количеством случаев заболеваний корью в ХМАО Фото:

Только за январь 2024 года обнаружено уже более 100 случаев заболевания корью. Вина такой вспышки ложится на плечи антипрививочников, считает директор депздрава ХМАО Алексей Добровольский.

«Совершенно неблагодарная и дремучая работа антипрививочников, антиваксеров, привела к тому, что не иммунная прослойка выросла. <…> За январь [2024 года] больше 100 случаев», — рассказал Добровольский в своем telegram-канале «Доктор DAA».

Также он объяснил, что причина беспокойства вызвана стремительно растущими показателями: за весь 2023 год выявлено 124 случая заболевания корью, а за 2022 — 0. Глава депздрава ХМАО считает, что такие ухудшения могут повлечь за собой еще больший перечень заболеваний — дифтерию, краснуху и полиомиелит.

В ХМАО с начала 2024 года зарегистрировано 106 случаев заболевания кори. По данным Роспотребнадзора, Югра занимает вторую строчку антирейтинга по количеству инфицированных в стране.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Только за январь 2024 года обнаружено уже более 100 случаев заболевания корью. Вина такой вспышки ложится на плечи антипрививочников, считает директор депздрава ХМАО Алексей Добровольский. «Совершенно неблагодарная и дремучая работа антипрививочников, антиваксеров, привела к тому, что не иммунная прослойка выросла. <…> За январь [2024 года] больше 100 случаев», — рассказал Добровольский в своем telegram-канале «Доктор DAA». Также он объяснил, что причина беспокойства вызвана стремительно растущими показателями: за весь 2023 год выявлено 124 случая заболевания корью, а за 2022 — 0. Глава депздрава ХМАО считает, что такие ухудшения могут повлечь за собой еще больший перечень заболеваний — дифтерию, краснуху и полиомиелит. В ХМАО с начала 2024 года зарегистрировано 106 случаев заболевания кори. По данным Роспотребнадзора, Югра занимает вторую строчку антирейтинга по количеству инфицированных в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...