Общество Здоровье Глава депздрава ХМАО обвинил антипрививочников во вспышке кори в округе 11 февраля 2024 в 11:04 Размер текста - 17 + Добровольский обеспокоен стремительно растущим количеством случаев заболеваний корью в ХМАО Фото: Алексей Андронов © URA.RU Только за январь 2024 года обнаружено уже более 100 случаев заболевания корью. Вина такой вспышки ложится на плечи антипрививочников, считает директор депздрава ХМАО Алексей Добровольский. «Совершенно неблагодарная и дремучая работа антипрививочников, антиваксеров, привела к тому, что не иммунная прослойка выросла. <…> За январь [2024 года] больше 100 случаев», — рассказал Добровольский в своем telegram-канале «Доктор DAA». Также он объяснил, что причина беспокойства вызвана стремительно растущими показателями: за весь 2023 год выявлено 124 случая заболевания корью, а за 2022 — 0. Глава депздрава ХМАО считает, что такие ухудшения могут повлечь за собой еще больший перечень заболеваний — дифтерию, краснуху и полиомиелит. В ХМАО с начала 2024 года зарегистрировано 106 случаев заболевания кори. По данным Роспотребнадзора, Югра занимает вторую строчку антирейтинга по количеству инфицированных в стране. Только за январь 2024 года обнаружено уже более 100 случаев заболевания корью. Вина такой вспышки ложится на плечи антипрививочников, считает директор депздрава ХМАО Алексей Добровольский. «Совершенно неблагодарная и дремучая работа антипрививочников, антиваксеров, привела к тому, что не иммунная прослойка выросла. <…> За январь [2024 года] больше 100 случаев», — рассказал Добровольский в своем telegram-канале «Доктор DAA». Также он объяснил, что причина беспокойства вызвана стремительно растущими показателями: за весь 2023 год выявлено 124 случая заболевания корью, а за 2022 — 0. Глава депздрава ХМАО считает, что такие ухудшения могут повлечь за собой еще больший перечень заболеваний — дифтерию, краснуху и полиомиелит. В ХМАО с начала 2024 года зарегистрировано 106 случаев заболевания кори. По данным Роспотребнадзора, Югра занимает вторую строчку антирейтинга по количеству инфицированных в стране. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям