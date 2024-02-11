В России загорелся международный аэропорт

РЕН ТВ: в Новокузнецке загорелся международный аэропорт
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Возгорание почти ликвидировали Фото:

В международном аэропорту Новокузнецка в Кемеровской области произошло возгорание. Об этом сообщил источник РЕН ТВ. По его словам, никто не пострадал.

«Предположительно, загорелись стройматериалы по неосторожности в здании нового терминала», — сообщил источник РЕН ТВ. По его словам, сварочные работы шли рядом с действующим терминалом.

Он отметил, что люди были эвакуированы, никто не пострадал. Возгорание почти ликвидировано.

Ранее в Адлерском районе Сочи недалеко от аэропорта произошел пожар. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что более 60 человек и 15 единиц техники тушили его.

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В международном аэропорту Новокузнецка в Кемеровской области произошло возгорание. Об этом сообщил источник РЕН ТВ. По его словам, никто не пострадал. «Предположительно, загорелись стройматериалы по неосторожности в здании нового терминала», — сообщил источник РЕН ТВ. По его словам, сварочные работы шли рядом с действующим терминалом. Он отметил, что люди были эвакуированы, никто не пострадал. Возгорание почти ликвидировано. Ранее в Адлерском районе Сочи недалеко от аэропорта произошел пожар. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что более 60 человек и 15 единиц техники тушили его.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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