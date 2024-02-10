Общество ЖКХ и Городская среда Пермяков предупредили о повышении тарифов на тепло Стоимость отопления в Перми вырастет на 13,1% с 1 июля 11 февраля 2024 в 12:50 Размер текста - 17 + Стоимость коммунальных услуг в Перми вырастет в июле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми с июля текущего года в среднем цена на теплоэнергию повысится на 13,1%. Об этом сообщила пресс-служба департамента ЖКХ администрации города. «По разным районам Перми рост стоимости на тепло составит от 12,8% до 13,8%. В среднем — 13,1%», — цитирует «Коммерсант-Прикамье» специалистов ведомства. В конце января мэрия заключила соответствующее соглашение с ПАО «Т Плюс». Жителей Прикамья уже предупреждали об удорожании стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства. Предельно допустимый индекс изменения выплат в размере 15,1% утвердил губернатор региона Дмитрий Махонин. В Перми с июля текущего года в среднем цена на теплоэнергию повысится на 13,1%. Об этом сообщила пресс-служба департамента ЖКХ администрации города. «По разным районам Перми рост стоимости на тепло составит от 12,8% до 13,8%. В среднем — 13,1%», — цитирует «Коммерсант-Прикамье» специалистов ведомства. В конце января мэрия заключила соответствующее соглашение с ПАО «Т Плюс». Жителей Прикамья уже предупреждали об удорожании стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства. Предельно допустимый индекс изменения выплат в размере 15,1% утвердил губернатор региона Дмитрий Махонин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям