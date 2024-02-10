Пермяков предупредили о повышении тарифов на тепло

Стоимость коммунальных услуг в Перми вырастет в июле
В Перми с июля текущего года в среднем цена на теплоэнергию повысится на 13,1%. Об этом сообщила пресс-служба департамента ЖКХ администрации города.
«По разным районам Перми рост стоимости на тепло составит от 12,8% до 13,8%. В среднем — 13,1%», — цитирует «Коммерсант-Прикамье» специалистов ведомства. В конце января мэрия заключила соответствующее соглашение с ПАО «Т Плюс».
Жителей Прикамья уже предупреждали об удорожании стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства. Предельно допустимый индекс изменения выплат в размере 15,1% утвердил губернатор региона Дмитрий Махонин.
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