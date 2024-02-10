10 февраля 2024
09 февраля 2024

Пермяков предупредили о повышении тарифов на тепло

Стоимость отопления в Перми вырастет на 13,1% с 1 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость коммунальных услуг в Перми вырастет в июле Фото:

В Перми с июля текущего года в среднем цена на теплоэнергию повысится на 13,1%. Об этом сообщила пресс-служба департамента ЖКХ администрации города.

«По разным районам Перми рост стоимости на тепло составит от 12,8% до 13,8%. В среднем — 13,1%», — цитирует «Коммерсант-Прикамье» специалистов ведомства. В конце января мэрия заключила соответствующее соглашение с ПАО «Т Плюс».

Жителей Прикамья уже предупреждали об удорожании стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства. Предельно допустимый индекс изменения выплат в размере 15,1% утвердил губернатор региона Дмитрий Махонин.

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В Перми с июля текущего года в среднем цена на теплоэнергию повысится на 13,1%. Об этом сообщила пресс-служба департамента ЖКХ администрации города. «По разным районам Перми рост стоимости на тепло составит от 12,8% до 13,8%. В среднем — 13,1%», — цитирует «Коммерсант-Прикамье» специалистов ведомства. В конце января мэрия заключила соответствующее соглашение с ПАО «Т Плюс». Жителей Прикамья уже предупреждали об удорожании стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства. Предельно допустимый индекс изменения выплат в размере 15,1% утвердил губернатор региона Дмитрий Махонин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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