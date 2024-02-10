В Нижнем Тагиле банкиры и полиция будут следить за переводами в банкоматах ТЦ

Полиция Нижнего Тагила и представители банков организовали дежурство у банкоматов и филиалов кредитных организаций, где жители чаще всего переводят крупные суммы мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
«Сотрудники полиции организовали дежурство около банкоматов в торговых центрах, а также в помещениях филиалов банков, где чаще всего граждане, ведомые злоумышленниками, переводят крупные денежные суммы», — говорится в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Такое решение было принято после встречи руководства МВД Нижнего Тагила с представителями банков.
Теперь банкиры будут уделять больше внимания гражданам, которые снимают крупные суммы, берут кредиты или оформляют значительные переводы. При малейшем сомнении банковские служащие вызовут дежурный наряд полиции, который поможет отговорить жителей от переводов мошенникам.
О новом виде мошенничества силовики предупредили екатеринбуржцев 10 февраля. На рейд по информированию граждан их подтолкнула история 67-педагога, которого по видеосвязи заставил оформить кредит лже-сотрудник ФСБ.
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