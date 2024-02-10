Происшествия ДТП Стали известны подробности ДТП, в котором погибла юная пермячка Водитель Mercedes, по вине которого погибла девочка в ДТП под Пермью, был пьян 11 февраля 2024 в 14:12 Размер текста - 17 + Авария произошла на дороге Пермь — Березники — Полазна 10 февраля Фото: Илья Московец © URA.RU Водитель Mercedes, из-за которого погибла 12-летня девочка в ДТП на повороте в Полазну (Пермский край), находился в состоянии опьянения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону. «У водителя Mercedes зафиксированы признаки алкогольного опьянения. Он ездил без прав, в январе мужчину лишили права управления транспортным средством за езду в нетрезвом виде», — цитирует «КП-Пермь» полицейских. Следственный комитет возбудил против 37-летнего жителя Добрянки уголовное дело. По предварительным данным, водитель Mercedes допустил съезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с Volkswagen. В результате 12-летняя пассажирка Volkswagen скончалась в машине скорой помощи. Водитель Mercedes, из-за которого погибла 12-летня девочка в ДТП на повороте в Полазну (Пермский край), находился в состоянии опьянения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону. «У водителя Mercedes зафиксированы признаки алкогольного опьянения. Он ездил без прав, в январе мужчину лишили права управления транспортным средством за езду в нетрезвом виде», — цитирует «КП-Пермь» полицейских. Следственный комитет возбудил против 37-летнего жителя Добрянки уголовное дело. По предварительным данным, водитель Mercedes допустил съезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с Volkswagen. В результате 12-летняя пассажирка Volkswagen скончалась в машине скорой помощи. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям