Стали известны подробности ДТП, в котором погибла юная пермячка

Водитель Mercedes, из-за которого погибла 12-летня девочка в ДТП на повороте в Полазну (Пермский край), находился в состоянии опьянения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.
«У водителя Mercedes зафиксированы признаки алкогольного опьянения. Он ездил без прав, в январе мужчину лишили права управления транспортным средством за езду в нетрезвом виде», — цитирует «КП-Пермь» полицейских. Следственный комитет возбудил против 37-летнего жителя Добрянки уголовное дело.
По предварительным данным, водитель Mercedes допустил съезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с Volkswagen. В результате 12-летняя пассажирка Volkswagen скончалась в машине скорой помощи.
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