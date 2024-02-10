10 февраля 2024
09 февраля 2024

Стали известны подробности ДТП, в котором погибла юная пермячка

Водитель Mercedes, по вине которого погибла девочка в ДТП под Пермью, был пьян
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП возле дома № 86 на проспекте Космонавтов. Екатеринбург, чп, дтп, происшествие, авария
Авария произошла на дороге Пермь — Березники — Полазна 10 февраля Фото:

Водитель Mercedes, из-за которого погибла 12-летня девочка в ДТП на повороте в Полазну (Пермский край), находился в состоянии опьянения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«У водителя Mercedes зафиксированы признаки алкогольного опьянения. Он ездил без прав, в январе мужчину лишили права управления транспортным средством за езду в нетрезвом виде», — цитирует «КП-Пермь» полицейских. Следственный комитет возбудил против 37-летнего жителя Добрянки уголовное дело.

По предварительным данным, водитель Mercedes допустил съезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с Volkswagen. В результате 12-летняя пассажирка Volkswagen скончалась в машине скорой помощи.

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Водитель Mercedes, из-за которого погибла 12-летня девочка в ДТП на повороте в Полазну (Пермский край), находился в состоянии опьянения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону. «У водителя Mercedes зафиксированы признаки алкогольного опьянения. Он ездил без прав, в январе мужчину лишили права управления транспортным средством за езду в нетрезвом виде», — цитирует «КП-Пермь» полицейских. Следственный комитет возбудил против 37-летнего жителя Добрянки уголовное дело. По предварительным данным, водитель Mercedes допустил съезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с Volkswagen. В результате 12-летняя пассажирка Volkswagen скончалась в машине скорой помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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