СК заинтересовался нападением стаи собак на школьницу в Нижнем Тагиле

Следователи начали проверку после нападения стаи собак на маленькую девочку в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Следственным отделом по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил СУ СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка сообщения СМИ о нападении стаи безнадзорных собак на малолетнюю девочку… В ходе проверки СК выполняется комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств», — говорится в telegram-канале СУ СК России по Свердловской области.
Следователи опрашивают очевидцев. Также проверяется документация о работе отловщиков безнадзорных животных.
Инцидент произошел утром 10 февраля. Стая собак напала на подростка на улице Металлургов. Девочка бежала, пытаясь спастись от животных, но споткнулась и упала. Их отогнала проходящая мимо женщина.
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