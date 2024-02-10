10 февраля 2024

СК заинтересовался нападением стаи собак на школьницу в Нижнем Тагиле

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Снежная погода в Екатеринбурге, выгул собак, домашний питомец
Следователи проверяют документы о работе отловщиков безнадзорных животных Фото:

Следователи начали проверку после нападения стаи собак на маленькую девочку в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственным отделом по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил СУ СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка сообщения СМИ о нападении стаи безнадзорных собак на малолетнюю девочку… В ходе проверки СК выполняется комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств», — говорится в telegram-канале СУ СК России по Свердловской области.

Следователи опрашивают очевидцев. Также проверяется документация о работе отловщиков безнадзорных животных.

Инцидент произошел утром 10 февраля. Стая собак напала на подростка на улице Металлургов. Девочка бежала, пытаясь спастись от животных, но споткнулась и упала. Их отогнала проходящая мимо женщина.

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Следователи начали проверку после нападения стаи собак на маленькую девочку в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Следственным отделом по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил СУ СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка сообщения СМИ о нападении стаи безнадзорных собак на малолетнюю девочку… В ходе проверки СК выполняется комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств», — говорится в telegram-канале СУ СК России по Свердловской области. Следователи опрашивают очевидцев. Также проверяется документация о работе отловщиков безнадзорных животных. Инцидент произошел утром 10 февраля. Стая собак напала на подростка на улице Металлургов. Девочка бежала, пытаясь спастись от животных, но споткнулась и упала. Их отогнала проходящая мимо женщина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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