Бастрыкин заинтересовался избиением ребенка в селе Тюменской области

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с избиением восьмиклассника в школе села Уктуз (Тюменская область). Инцидент происходил на глазах учителей, но они ему никак не помогли и даже не вызвали скорую, сообщает информационный центр СКР.
«Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по информации об избиении несовершеннолетнего в школе в селе Уктуз Тюменской области. <…> В селе Уктуз Тюменской области школьники на глазах учителей избили восьмиклассника. <…> Также сообщается, что работники школы не предприняли никаких действий, чтобы помочь мальчику, скорую помощь не вызвали», — написали в telegram-канале ведомства.
Такая ситуация произошла 5 февраля. Пострадавший был госпитализирован. В СУ СК России по Тюменской области организована процессуальная проверка.
В школе, в селе Уктуз Бердюжского района, толпа учеников избила восьмиклассника. Мама ребенка сообщает, что на ее сына напали толпой. По ее словам, персонал школы не предпринял никаких действий, чтобы помочь мальчику. В итоге скорую ей пришлось вызывать ребенку самой.
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