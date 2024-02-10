10 февраля 2024
09 февраля 2024

Бастрыкин заинтересовался избиением ребенка в селе Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об избиении восьмиклассника в школе села Уктуз Фото:
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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с избиением восьмиклассника в школе села Уктуз (Тюменская область). Инцидент происходил на глазах учителей, но они ему никак не помогли и даже не вызвали скорую, сообщает информационный центр СКР.

«Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по информации об избиении несовершеннолетнего в школе в селе Уктуз Тюменской области. <…> В селе Уктуз Тюменской области школьники на глазах учителей избили восьмиклассника. <…> Также сообщается, что работники школы не предприняли никаких действий, чтобы помочь мальчику, скорую помощь не вызвали», — написали в telegram-канале ведомства.

Такая ситуация произошла 5 февраля. Пострадавший был госпитализирован. В СУ СК России по Тюменской области организована процессуальная проверка.

В школе, в селе Уктуз Бердюжского района, толпа учеников избила восьмиклассника. Мама ребенка сообщает, что на ее сына напали толпой. По ее словам, персонал школы не предпринял никаких действий, чтобы помочь мальчику. В итоге скорую ей пришлось вызывать ребенку самой.

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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с избиением восьмиклассника в школе села Уктуз (Тюменская область). Инцидент происходил на глазах учителей, но они ему никак не помогли и даже не вызвали скорую, сообщает информационный центр СКР. «Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по информации об избиении несовершеннолетнего в школе в селе Уктуз Тюменской области. <…> В селе Уктуз Тюменской области школьники на глазах учителей избили восьмиклассника. <…> Также сообщается, что работники школы не предприняли никаких действий, чтобы помочь мальчику, скорую помощь не вызвали», — написали в telegram-канале ведомства. Такая ситуация произошла 5 февраля. Пострадавший был госпитализирован. В СУ СК России по Тюменской области организована процессуальная проверка. В школе, в селе Уктуз Бердюжского района, толпа учеников избила восьмиклассника. Мама ребенка сообщает, что на ее сына напали толпой. По ее словам, персонал школы не предпринял никаких действий, чтобы помочь мальчику. В итоге скорую ей пришлось вызывать ребенку самой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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