В Кремле раскрыли, зачем Путин дал интервью западному журналисту

Песков: Путин в интервью Карлсону хотел, чтобы за рубежом поняли его позицию

11 февраля 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

Интервью Владимира Путина (справа) Такеру Карлсону (слева) превышает по просмотрам показатели главных мировых СМИ, сказал Дмитрий Песков Фото: Пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, чтобы продемонстрировать истинное мировоззрение главы государства. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Общаясь с американским журналистом, Путин посылает такой месседж. <…> Не всем [за рубежом] хочется это слышать. Мы видим официальных представителей США, которые называют это интервью ненужным и настоятельно рекомендуют его не читать. Им не хочется, чтобы истинное мировоззрение Путина стало доступным для простых американцев, но на этот раз это все равно происходит», — сказал Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое опубликовано в Telegram. Также пресс-секретарь подчеркнул, что за последние два года многие представители зарубежной прессы запрашивали интервью с президентом РФ. Также он подчеркнул, что на данный момент интервью Путина Карлсону превышает по просмотрам показатели самых рейтинговых изданий мира. «Таким образом, главная задача — чтобы Путина услышали и увидели — она, мне кажется, вполне успешно достигнута», — подытожил Песков.

Президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, чтобы продемонстрировать истинное мировоззрение главы государства. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Общаясь с американским журналистом, Путин посылает такой месседж. <…> Не всем [за рубежом] хочется это слышать. Мы видим официальных представителей США, которые называют это интервью ненужным и настоятельно рекомендуют его не читать. Им не хочется, чтобы истинное мировоззрение Путина стало доступным для простых американцев, но на этот раз это все равно происходит», — сказал Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое опубликовано в Telegram. Также пресс-секретарь подчеркнул, что за последние два года многие представители зарубежной прессы запрашивали интервью с президентом РФ. Также он подчеркнул, что на данный момент интервью Путина Карлсону превышает по просмотрам показатели самых рейтинговых изданий мира. «Таким образом, главная задача — чтобы Путина услышали и увидели — она, мне кажется, вполне успешно достигнута», — подытожил Песков.