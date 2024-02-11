В Кремле раскрыли, зачем Путин дал интервью западному журналисту

Песков: Путин в интервью Карлсону хотел, чтобы за рубежом поняли его позицию
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Интервью Путина Такеру Карлсону., владимир путин, Карлсон Такер
Интервью Владимира Путина (справа) Такеру Карлсону (слева) превышает по просмотрам показатели главных мировых СМИ, сказал Дмитрий Песков Фото:

Президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, чтобы продемонстрировать истинное мировоззрение главы государства. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Общаясь с американским журналистом, Путин посылает такой месседж. <…> Не всем [за рубежом] хочется это слышать. Мы видим официальных представителей США, которые называют это интервью ненужным и настоятельно рекомендуют его не читать. Им не хочется, чтобы истинное мировоззрение Путина стало доступным для простых американцев, но на этот раз это все равно происходит», — сказал Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое опубликовано в Telegram.

Также пресс-секретарь подчеркнул, что за последние два года многие представители зарубежной прессы запрашивали интервью с президентом РФ. Также он подчеркнул, что на данный момент интервью Путина Карлсону превышает по просмотрам показатели самых рейтинговых изданий мира. «Таким образом, главная задача — чтобы Путина услышали и увидели — она, мне кажется, вполне успешно достигнута», — подытожил Песков.

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Президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, чтобы продемонстрировать истинное мировоззрение главы государства. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Общаясь с американским журналистом, Путин посылает такой месседж. <…> Не всем [за рубежом] хочется это слышать. Мы видим официальных представителей США, которые называют это интервью ненужным и настоятельно рекомендуют его не читать. Им не хочется, чтобы истинное мировоззрение Путина стало доступным для простых американцев, но на этот раз это все равно происходит», — сказал Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое опубликовано в Telegram. Также пресс-секретарь подчеркнул, что за последние два года многие представители зарубежной прессы запрашивали интервью с президентом РФ. Также он подчеркнул, что на данный момент интервью Путина Карлсону превышает по просмотрам показатели самых рейтинговых изданий мира. «Таким образом, главная задача — чтобы Путина услышали и увидели — она, мне кажется, вполне успешно достигнута», — подытожил Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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