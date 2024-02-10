Бывшего статусного пермского чиновника ФСБ сдал бизнесмен, который дал взятку

На экс-главу Индустриального района Перми Дробинина завели дело из-за взятки

Дмитрия Дробинина обвиняют в получении взятки должностным лицом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На экс-главу Индустриального района Перми Дмитрия Дробинина заведено уголовное дело из-за полученной взятки. О преступлении в УФСБ по Пермскому краю сообщил пермский предприниматель, который сам дал деньги бывшему чиновнику, пояснил источник, знакомый с процессом.

«Предприниматель дал взятку Дробинину, а после испугался и сообщил о преступлении в УФСБ по региону. Правоохранители отработали информацию и завели уголовное дело на главу Индустриального района по статье о получении взятки должностным лицом», — пишет telegram-канал Mash со ссылкой на свой источник.

Корреспондент URA.RU обратился в ведомство за комментарием по теме публикации. Ответ ожидается.

По данным следствия, в конце прошлого года к Дробинину обратился владелец одной из пермских автомоек. Он рассказал, что бизнес хотят уничтожить, и просил помочь его сохранить. Глава района согласился, но потребовал оплатить свои «услуги». Вначале речь шла о 30 тысячах рублей, потом предпринимателю поступило сообщение с реквизитами кредитного счета, сумма уменьшилась до 28 тысяч. Предположительно, деньги были потрачены на оплату части кредита за новый Toyota Land Cruiser.

Дробинин оставил пост 25 января после истечения срока контракта. Его место занял первый зам Дмитрий Безденежных, которого весной прошлого года полиция сперва задержала, а потом отпустила в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Источники URA.RU в политэлите края отмечали, что на эту должность претендует бывший сотрудник следкома Алексей Полудницын.