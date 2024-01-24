24 января 2024

Главой района, где живет Махонин, станет чиновник, которого подозревали в мошенничестве

Главой Индустриального района Перми станет Дмитрий Безденежных
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замдиректора РНЦ ВТО «Илизарова» Фролова Ивана. Курган, депутат, чиновник
Дмитрий Безденежных придержит пост главы на то время, пока основной претендент обдумывает решение Фото:

Глава Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин оставляет должность. Контракт с ним заканчивается 25 января, и сегодня его последний рабочий день. И.о. главы района, где живет губернатор Дмитрий Махонин, будет назначен первый заместитель Дробинина Дмитрий Безденежных, которого весной 2023 года полиция сперва задержала, а потом отпустила в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

«Исполняющим обязанности главы района будет Дмитрий Безденежных, который сейчас отвечает за вопросы ЖКХ и благоустройства в статусе первого заместителя», — рассказали несколько источников URA.RU в политэлитах. В пресс-службе мэрии подтвердили это назначение. «С предыдущим главой администрации Индустриального района Дмитрием Дробининым принято решение не продлять трудовой договор. 25 января станет его последним рабочим днем. С 26 января исполнять обязанности главы администрации Индустриального района будет Дмитрий Безденежных», — отметили в пресс-службе.

Инсайдеры при этом подчеркивают, что Безденежных — это временная креатура. Основной кандидат на этот пост появится позже. «Он пока думает», — говорит источник.

Дмитрий Дробинин возглавил Индустриальный район осенью 2021 года. Считается, что таким образом власти расторговались с ним взамен на то, чтобы он снял свою кандидатуру с выборов в заксобрание по округу №25. Тогда депутатом стал советник гендиректора «Уралхима» Радмир Габдуллин. Дмитрий Дробинин известен тем, что не любит отдавать долги знакомым.

Дмитрия Безденежных весной 2023 года прямо на рабочем месте задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве при выполнении контрактов по содержанию дорог и благоустройства. Его почти сразу отпустили. Расследование этого дела сейчас поставлено на паузу, фигурантов в нем нет.

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Глава Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин оставляет должность. Контракт с ним заканчивается 25 января, и сегодня его последний рабочий день. И.о. главы района, где живет губернатор Дмитрий Махонин, будет назначен первый заместитель Дробинина Дмитрий Безденежных, которого весной 2023 года полиция сперва задержала, а потом отпустила в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. «Исполняющим обязанности главы района будет Дмитрий Безденежных, который сейчас отвечает за вопросы ЖКХ и благоустройства в статусе первого заместителя», — рассказали несколько источников URA.RU в политэлитах. В пресс-службе мэрии подтвердили это назначение. «С предыдущим главой администрации Индустриального района Дмитрием Дробининым принято решение не продлять трудовой договор. 25 января станет его последним рабочим днем. С 26 января исполнять обязанности главы администрации Индустриального района будет Дмитрий Безденежных», — отметили в пресс-службе. Инсайдеры при этом подчеркивают, что Безденежных — это временная креатура. Основной кандидат на этот пост появится позже. «Он пока думает», — говорит источник. Дмитрий Дробинин возглавил Индустриальный район осенью 2021 года. Считается, что таким образом власти расторговались с ним взамен на то, чтобы он снял свою кандидатуру с выборов в заксобрание по округу №25. Тогда депутатом стал советник гендиректора «Уралхима» Радмир Габдуллин. Дмитрий Дробинин известен тем, что не любит отдавать долги знакомым. Дмитрия Безденежных весной 2023 года прямо на рабочем месте задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве при выполнении контрактов по содержанию дорог и благоустройства. Его почти сразу отпустили. Расследование этого дела сейчас поставлено на паузу, фигурантов в нем нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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