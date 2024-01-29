Главой района Перми, в котором живет губернатор Махонин, станет силовик

Главой Индустриального района Перми станет Алексей Полудницын
© Служба новостей «URA.RU»
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Шишков Владимир. Следственный комитет. Челябинск, полковник, погон
Алексей Полудницын ушел на пенсию в январе 2022 года Фото:

На пост главы Индустриального района, в котором живет губернатор Дмитрий Махонин, претендует бывший сотрудник следкома Алексей Полудницын. Он является основным претендентом на должность, которая стала вакантной с 25 января, когда у предыдущего главы Дмитрия Дробинина закончился срок действия контракта. О предстоящем назначении рассказали несколько источников URA.RU в политэлитах.

«Полудницын долгое время был руководителем следственного отдела СУ СК РФ в Добрянском округе. В январе вышел на пенсию. Считается, что его назначение согласовали краевые власти: рекомендации мог дать замруководителя администрации губернатора, бывший мэр Добрянки Константин Лызов», — рассказал инсайдер.

Алексей Полудницын начал работу в полиции, потом трудился в прокуратуре, потом в СК. По данным «Коммерсант-Прикамье», в 2022 году возглавляемый им следственный отдел был признан лучшим в Прикамье. Сейчас и. о. главы района является Дмитрий Безденежных. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Перми, на момент публикации ответ не был получен.

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На пост главы Индустриального района, в котором живет губернатор Дмитрий Махонин, претендует бывший сотрудник следкома Алексей Полудницын. Он является основным претендентом на должность, которая стала вакантной с 25 января, когда у предыдущего главы Дмитрия Дробинина закончился срок действия контракта. О предстоящем назначении рассказали несколько источников URA.RU в политэлитах. «Полудницын долгое время был руководителем следственного отдела СУ СК РФ в Добрянском округе. В январе вышел на пенсию. Считается, что его назначение согласовали краевые власти: рекомендации мог дать замруководителя администрации губернатора, бывший мэр Добрянки Константин Лызов», — рассказал инсайдер. Алексей Полудницын начал работу в полиции, потом трудился в прокуратуре, потом в СК. По данным «Коммерсант-Прикамье», в 2022 году возглавляемый им следственный отдел был признан лучшим в Прикамье. Сейчас и. о. главы района является Дмитрий Безденежных. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Перми, на момент публикации ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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