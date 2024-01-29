Главой района Перми, в котором живет губернатор Махонин, станет силовик

Главой Индустриального района Перми станет Алексей Полудницын

Алексей Полудницын ушел на пенсию в январе 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На пост главы Индустриального района, в котором живет губернатор Дмитрий Махонин, претендует бывший сотрудник следкома Алексей Полудницын. Он является основным претендентом на должность, которая стала вакантной с 25 января, когда у предыдущего главы Дмитрия Дробинина закончился срок действия контракта. О предстоящем назначении рассказали несколько источников URA.RU в политэлитах.

«Полудницын долгое время был руководителем следственного отдела СУ СК РФ в Добрянском округе. В январе вышел на пенсию. Считается, что его назначение согласовали краевые власти: рекомендации мог дать замруководителя администрации губернатора, бывший мэр Добрянки Константин Лызов», — рассказал инсайдер.

Алексей Полудницын начал работу в полиции, потом трудился в прокуратуре, потом в СК. По данным «Коммерсант-Прикамье», в 2022 году возглавляемый им следственный отдел был признан лучшим в Прикамье. Сейчас и. о. главы района является Дмитрий Безденежных. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Перми, на момент публикации ответ не был получен.