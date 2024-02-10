Какой необычный подарок можно подарить на праздники в ХМАО

Оригинальные подарки, которые дарят в ХМАО

11 февраля 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Жителям ХМАО предлагают необычные подарки на праздники Фото: Александр Мамаев © URA.RU С середины февраля и до середины марта в России отмечается много праздников: День всех влюбленных, День защитника отечества и Международный женский день. Эти даты очень близко расположены в календаре и многие ломают голову над тем, что подарить своим близким. URA.RU сделало подборку необычных подарков которые можно приобрести в ХМАО. Подарки для женщин Жительница Сургута нашла способ сделать так, чтобы подаренные цветы не вяли, он для этого они должны состоять из шоколада. Розы, гортензии, пионы, хризантемы, орхидеи и малинки могут стать наполнением для букета, который точно простоит больше трех дней. Сургутянка льет цветы из натурального бельгийского шоколада, а в подарок к каждому заказу прилагает открытку, где человек сможет написать самые теплые и искренние поздравления. Цена такого букета начинается от 600 рублей. Цветы из бельгийского шоколада в Сургуте Фото: Авито Если девушке не нравится шоколад, но все равно хочется, чтоб подаренные цветы стояли долго, то можно купить флорариум. Этот вариант предлагает жительница Нижневартовска, которая делает композиции из стабилизированных растений. Цветы срезают и заменяют их сок консервирующим составом из-за чего они визуально и тактильно ничем не отличаются от живых растений. Вартовчанка помещает их в бокалы, аквариумы и другие стеклянные сосуды, мастерски создавая невероятные «пейзажи». Стоимость этого подарка начинается от 2,5 тысяч рублей. Флорариум с невянущими цветами в Нижневартовске Фото: Авито Подарки для мужчин Букеты любят не только девушки, особенно если они съедобные. К такому выводу пришла сургутянка, начав делать «мужские букеты». В их наполнение входят: мясо, сыры, колбасы, орехи, снеки и даже морепродукты. Стоимость этого интересного подарка начинается от 2 тысяч рублей. «Мужской букет» из мяса в Сургуте Фото: Авито Шоколад тоже любят все, решила жительница Когалыма. Югорчанка предлагает удивить мужчину оригинальным подарком в виде шоколадных инструментов в полную величину. Она считает, что пассатижи или отвертка из бельгийского шоколада точно не оставят никого равнодушным, поэтому начала лить целые наборы. Их стоимость начинается от 1 тысячи рублей. В аналогичных предложениях есть «тарелка пельменей», «рыба», «омары» «огурцы» и многое другое. Набор шоколадны инструментов из Когалыма Фото: Авито Подарки, которые подойдут всем Нефтеюганцам предлагают получить поздравления от 2,6 метрового белого медведя. Он неожиданно появится на празднике, произнесет теплые слова, станцует и вручит подарок. Подарок можно подготовить заранее или выбрать из наличия: шарики, цветы, конфеты. После этого мишка обнимет празднующих, а также поучаствует в веселой фотосессии. Стоимость оригинального подарка начинается от 3 тысяч рублей. Поздравления от белого медведя в Нефтеюганске Фото: Авито Для тех, кто хочет выбрать в качестве подарка проверенную бутылку вина, но упаковать ее нестандартным способом в Сургуте предлагают клетку-головоломку. Чтобы достать ее содержимое придется открутить большое количество гаек и разобраться с тем, как достать подарок. Цена такой клетки 2 тысячи рублей. Клетка-головоломка для бутылки в Сургуте Фото: Авито Организаторы праздников в ХМАО предлагают влюбленным парам необычно отпраздновать День святого Валентина. Например, устроить свидание на крыше или сходить на спектакль для взрослых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С середины февраля и до середины марта в России отмечается много праздников: День всех влюбленных, День защитника отечества и Международный женский день. Эти даты очень близко расположены в календаре и многие ломают голову над тем, что подарить своим близким. URA.RU сделало подборку необычных подарков которые можно приобрести в ХМАО. Подарки для женщин Жительница Сургута нашла способ сделать так, чтобы подаренные цветы не вяли, он для этого они должны состоять из шоколада. Розы, гортензии, пионы, хризантемы, орхидеи и малинки могут стать наполнением для букета, который точно простоит больше трех дней. Сургутянка льет цветы из натурального бельгийского шоколада, а в подарок к каждому заказу прилагает открытку, где человек сможет написать самые теплые и искренние поздравления. Цена такого букета начинается от 600 рублей. Если девушке не нравится шоколад, но все равно хочется, чтоб подаренные цветы стояли долго, то можно купить флорариум. Этот вариант предлагает жительница Нижневартовска, которая делает композиции из стабилизированных растений. Цветы срезают и заменяют их сок консервирующим составом из-за чего они визуально и тактильно ничем не отличаются от живых растений. Вартовчанка помещает их в бокалы, аквариумы и другие стеклянные сосуды, мастерски создавая невероятные «пейзажи». Стоимость этого подарка начинается от 2,5 тысяч рублей. Подарки для мужчин Букеты любят не только девушки, особенно если они съедобные. К такому выводу пришла сургутянка, начав делать «мужские букеты». В их наполнение входят: мясо, сыры, колбасы, орехи, снеки и даже морепродукты. Стоимость этого интересного подарка начинается от 2 тысяч рублей. Шоколад тоже любят все, решила жительница Когалыма. Югорчанка предлагает удивить мужчину оригинальным подарком в виде шоколадных инструментов в полную величину. Она считает, что пассатижи или отвертка из бельгийского шоколада точно не оставят никого равнодушным, поэтому начала лить целые наборы. Их стоимость начинается от 1 тысячи рублей. В аналогичных предложениях есть «тарелка пельменей», «рыба», «омары» «огурцы» и многое другое. Подарки, которые подойдут всем Нефтеюганцам предлагают получить поздравления от 2,6 метрового белого медведя. Он неожиданно появится на празднике, произнесет теплые слова, станцует и вручит подарок. Подарок можно подготовить заранее или выбрать из наличия: шарики, цветы, конфеты. После этого мишка обнимет празднующих, а также поучаствует в веселой фотосессии. Стоимость оригинального подарка начинается от 3 тысяч рублей. Для тех, кто хочет выбрать в качестве подарка проверенную бутылку вина, но упаковать ее нестандартным способом в Сургуте предлагают клетку-головоломку. Чтобы достать ее содержимое придется открутить большое количество гаек и разобраться с тем, как достать подарок. Цена такой клетки 2 тысячи рублей. Организаторы праздников в ХМАО предлагают влюбленным парам необычно отпраздновать День святого Валентина. Например, устроить свидание на крыше или сходить на спектакль для взрослых.