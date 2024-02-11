В мире Украина Экс-командующий войсками ВСУ неожиданно высказался о своем увольнении Экс-командующий объединенными войсками ВСУ Наев узнал о своем увольнении из СМИ 11 февраля 2024 в 17:50 Размер текста - 17 + Сергей Наев узнал о своем увольнении с поста командующего ВСУ из новостей Фото: AP/TASS Бывший командующий объединенными войсками ВСУ Сергей Наев узнал о своей отставке из сообщений в СМИ. Об этом рассказал сам экс-командующий. «Из средств массовой информации узнал о своем увольнении с должности командующего объединенными силами ВСУ, которую занимал с 2020 года», — заявил Сергей Наев. Его слова передает издание argumenti.ru. После увольнения Валерия Залужного с поста главкома украинской армией в ВСУ начались масштабные кадровые перестановки. Так, новым главнокомандующим был назначен экс-командующий сухопутными войсками Александр Сырский, а на его место назначили первого замминистра обороны Украины Александра Павлюка. Бывший командующий объединенными войсками ВСУ Сергей Наев узнал о своей отставке из сообщений в СМИ. Об этом рассказал сам экс-командующий. «Из средств массовой информации узнал о своем увольнении с должности командующего объединенными силами ВСУ, которую занимал с 2020 года», — заявил Сергей Наев. Его слова передает издание argumenti.ru. После увольнения Валерия Залужного с поста главкома украинской армией в ВСУ начались масштабные кадровые перестановки. Так, новым главнокомандующим был назначен экс-командующий сухопутными войсками Александр Сырский, а на его место назначили первого замминистра обороны Украины Александра Павлюка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям