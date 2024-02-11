Экс-командующий войсками ВСУ неожиданно высказался о своем увольнении

Бывший командующий объединенными войсками ВСУ Сергей Наев узнал о своей отставке из сообщений в СМИ. Об этом рассказал сам экс-командующий.
«Из средств массовой информации узнал о своем увольнении с должности командующего объединенными силами ВСУ, которую занимал с 2020 года», — заявил Сергей Наев. Его слова передает издание argumenti.ru.
После увольнения Валерия Залужного с поста главкома украинской армией в ВСУ начались масштабные кадровые перестановки. Так, новым главнокомандующим был назначен экс-командующий сухопутными войсками Александр Сырский, а на его место назначили первого замминистра обороны Украины Александра Павлюка.
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