Экс-командующий войсками ВСУ неожиданно высказался о своем увольнении

Экс-командующий объединенными войсками ВСУ Наев узнал о своем увольнении из СМИ
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Наев узнал о своем увольнении с поста командующего ВСУ из новостей Фото:

Бывший командующий объединенными войсками ВСУ Сергей Наев узнал о своей отставке из сообщений в СМИ. Об этом рассказал сам экс-командующий.

«Из средств массовой информации узнал о своем увольнении с должности командующего объединенными силами ВСУ, которую занимал с 2020 года», — заявил Сергей Наев. Его слова передает издание argumenti.ru.

После увольнения Валерия Залужного с поста главкома украинской армией в ВСУ начались масштабные кадровые перестановки. Так, новым главнокомандующим был назначен экс-командующий сухопутными войсками Александр Сырский, а на его место назначили первого замминистра обороны Украины Александра Павлюка.

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Бывший командующий объединенными войсками ВСУ Сергей Наев узнал о своей отставке из сообщений в СМИ. Об этом рассказал сам экс-командующий. «Из средств массовой информации узнал о своем увольнении с должности командующего объединенными силами ВСУ, которую занимал с 2020 года», — заявил Сергей Наев. Его слова передает издание argumenti.ru. После увольнения Валерия Залужного с поста главкома украинской армией в ВСУ начались масштабные кадровые перестановки. Так, новым главнокомандующим был назначен экс-командующий сухопутными войсками Александр Сырский, а на его место назначили первого замминистра обороны Украины Александра Павлюка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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