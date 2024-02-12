Компания курганского депутата Черняка провела испытания беспилотника

Компания «МобиДик», которая принадлежит депутату курганской облдумы Александру Черняку, провела успешные испытания беспилотной транспортной платформы «Челнок». Об этом рассказал сам владелец предприятия.
«Беспилотник уже успешно прошел испытания. Он может быть использован как в военных целях, так и на „гражданке“», — рассказал Черняк в интервью журналу «Эксперт-Урал».
Платформа «Челнок» является полностью электрическим изделием. Она управляется в дистанционном режиме и может перевозить грузы до полутора тонн. Разработка имеет два электромотора собственного производства. Еще одним из преимуществ машины является бесшумность во время передвижения и отсутствие выхлопных газов.
Вездеход-беспилотник показывали депутату Госдумы, генералу запаса Андрею Гурулеву. Политик в ходе визита на предприятие «МобиДик» предложил использовать «Челнок» в военных операциях. Также разработку показывали председателю Совбеза Николаю Патрушеву и главе Минфина Антону Силуанову в ходе их визитов в Курган.
Ранее URA.RU писало, что компания депутата Черняка вложит около млрд рублей в строительство завода. На новом предприятии планируют выпускать электродвигатели собственной разработки.
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