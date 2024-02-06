Секретарь Совбеза Патрушев увидел БМП и БТРы, которые выпускает «Курганмашзавод»

Николай Патрушев посетил Курганскую область с деловым визитом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На «Курганском машиностроительном заводе» (КМЗ) секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву показали линейку серийной военной техники, а также продукцию, предназначенную для гражданского использования. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. Патрушев 6 февраля побывал на производстве.

«Гендиректор КМЗ Игорь Гиске показал (Николаю Патрушеву — прим. URA.RU) линейку серийной военной техники: БМП-3 и бронетранспортер БТР-МДМ, а также гражданскую продукцию предприятия: гусеничный вездеход ТМ-140 и опытные образцы МКСМ FOX», — указано в telegram-канале курганского завода. На выставке были представлены пожарные машины Варгашинского завода ППСО, техника компании «Регион 45» и «Моби Дик», вездеход «Бурлак».

Патрушев посетил Курган, чтобы провести совещание, посвященное подготовке УрФО к предотвращению различных ЧП. В рамках визита глава Совбеза РФ обсудил с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым экономическую ситуацию в регионе. Посещение КМЗ — часть деловой программы.

Николай Патрушев (в красном галстуке) обсудил с руководством КМЗ вопросы развития предприятия Фото: telegram-канал КМЗ, https://t.me/KurganmashzavodNovosti/1927