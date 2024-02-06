06 февраля 2024

Патрушеву презентовали линейку курганских бронемашин. Фото

Секретарь Совбеза Патрушев увидел БМП и БТРы, которые выпускает «Курганмашзавод»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещение с Патрушевым. Курган, патрушев николай
Николай Патрушев посетил Курганскую область с деловым визитом Фото:

На «Курганском машиностроительном заводе» (КМЗ) секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву показали линейку серийной военной техники, а также продукцию, предназначенную для гражданского использования. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. Патрушев 6 февраля побывал на производстве.

«Гендиректор КМЗ Игорь Гиске показал (Николаю Патрушеву — прим. URA.RU) линейку серийной военной техники: БМП-3 и бронетранспортер БТР-МДМ, а также гражданскую продукцию предприятия: гусеничный вездеход ТМ-140 и опытные образцы МКСМ FOX», — указано в telegram-канале курганского завода. На выставке были представлены пожарные машины Варгашинского завода ППСО, техника компании «Регион 45» и «Моби Дик», вездеход «Бурлак».

Патрушев посетил Курган, чтобы провести совещание, посвященное подготовке УрФО к предотвращению различных ЧП. В рамках визита глава Совбеза РФ обсудил с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым экономическую ситуацию в регионе. Посещение КМЗ — часть деловой программы.

Николай Патрушев (в красном галстуке) обсудил с руководством КМЗ вопросы развития предприятия
Николай Патрушев (в красном галстуке) обсудил с руководством КМЗ вопросы развития предприятия
Фото:
На выставке была представлена военная и гражданская техника, выпускаемая в регионе
На выставке была представлена военная и гражданская техника, выпускаемая в регионе
Фото:

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На «Курганском машиностроительном заводе» (КМЗ) секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву показали линейку серийной военной техники, а также продукцию, предназначенную для гражданского использования. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. Патрушев 6 февраля побывал на производстве. «Гендиректор КМЗ Игорь Гиске показал (Николаю Патрушеву — прим. URA.RU) линейку серийной военной техники: БМП-3 и бронетранспортер БТР-МДМ, а также гражданскую продукцию предприятия: гусеничный вездеход ТМ-140 и опытные образцы МКСМ FOX», — указано в telegram-канале курганского завода. На выставке были представлены пожарные машины Варгашинского завода ППСО, техника компании «Регион 45» и «Моби Дик», вездеход «Бурлак». Патрушев посетил Курган, чтобы провести совещание, посвященное подготовке УрФО к предотвращению различных ЧП. В рамках визита глава Совбеза РФ обсудил с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым экономическую ситуацию в регионе. Посещение КМЗ — часть деловой программы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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