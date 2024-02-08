08 февраля 2024

В Кургане Силуанову покажут беспилотник и вездеходы. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Силуанову покажут курганские вездеходы
Силуанову покажут курганские вездеходы Фото:

В Кургане министру финансов России Антону Силуанову планируют показать беспилотную платформу «Челнок» для перевозки грузов, вездеходы и болотоходы. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Перед приездом Силуанова напротив драмтеатра выставили технику курганских предприятий. Завод „МобиДик“ представил беспилотную грузовую платформу „Челнок“, АО „Авторемонт“ снегоболотоход с буровой установкой. Также на выставке присутствует шестиколесный пассажирский вездеход „Бурлак“», — передает корреспондент URA.RU.

Также на выставке представлены мусоровозы от компании ООО «ИТМ-спецмашина», электрический погрузчик МЭП-1000, уборочная машина и автогудронатор от АО «Кургандормаш». Кроме того, выставлены комбинированные дорожные машины и автогудронатор от завода «Регион 45» и установка для ремонта скважин БУК 80 от предприятия «Буровые установки Кургана».

Ранее URA.RU писало, что в Курган 9 февраля приедет глава Минфина Силуанов, чтобы проверить реализацию программы развития. В рамках рабочей встречи чиновник проведет совещание с правительством региона, ознакомится с техникой местных производителей и посетит индустриальный парк. Также сообщалось, что к приезду Силуанова на центральной площади убрали ледовый городок и выставили порядка 30 новых автобусов завода КАВЗ.

Силуанову покажут беспилотную грузовую платформу и дорожную технику
Силуанову покажут беспилотную грузовую платформу и дорожную технику
Фото:
Также будет представлен пассажирский вездеход «Бурлак» 6×6
Также будет представлен пассажирский вездеход «Бурлак» 6×6
Фото:
И снегоболотоход многоцелевой КТМ-12В с буровой установкой
И снегоболотоход многоцелевой КТМ-12В с буровой установкой
Фото:
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В Кургане министру финансов России Антону Силуанову планируют показать беспилотную платформу «Челнок» для перевозки грузов, вездеходы и болотоходы. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. «Перед приездом Силуанова напротив драмтеатра выставили технику курганских предприятий. Завод „МобиДик“ представил беспилотную грузовую платформу „Челнок“, АО „Авторемонт“ снегоболотоход с буровой установкой. Также на выставке присутствует шестиколесный пассажирский вездеход „Бурлак“», — передает корреспондент URA.RU. Также на выставке представлены мусоровозы от компании ООО «ИТМ-спецмашина», электрический погрузчик МЭП-1000, уборочная машина и автогудронатор от АО «Кургандормаш». Кроме того, выставлены комбинированные дорожные машины и автогудронатор от завода «Регион 45» и установка для ремонта скважин БУК 80 от предприятия «Буровые установки Кургана». Ранее URA.RU писало, что в Курган 9 февраля приедет глава Минфина Силуанов, чтобы проверить реализацию программы развития. В рамках рабочей встречи чиновник проведет совещание с правительством региона, ознакомится с техникой местных производителей и посетит индустриальный парк. Также сообщалось, что к приезду Силуанова на центральной площади убрали ледовый городок и выставили порядка 30 новых автобусов завода КАВЗ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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