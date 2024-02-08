В Кургане Силуанову покажут беспилотник и вездеходы. Фото, видео

09 февраля 2024 в 11:37 Размер текста - 17 +

Силуанову покажут курганские вездеходы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане министру финансов России Антону Силуанову планируют показать беспилотную платформу «Челнок» для перевозки грузов, вездеходы и болотоходы. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. «Перед приездом Силуанова напротив драмтеатра выставили технику курганских предприятий. Завод „МобиДик“ представил беспилотную грузовую платформу „Челнок“, АО „Авторемонт“ снегоболотоход с буровой установкой. Также на выставке присутствует шестиколесный пассажирский вездеход „Бурлак“», — передает корреспондент URA.RU. Также на выставке представлены мусоровозы от компании ООО «ИТМ-спецмашина», электрический погрузчик МЭП-1000, уборочная машина и автогудронатор от АО «Кургандормаш». Кроме того, выставлены комбинированные дорожные машины и автогудронатор от завода «Регион 45» и установка для ремонта скважин БУК 80 от предприятия «Буровые установки Кургана». Ранее URA.RU писало, что в Курган 9 февраля приедет глава Минфина Силуанов, чтобы проверить реализацию программы развития. В рамках рабочей встречи чиновник проведет совещание с правительством региона, ознакомится с техникой местных производителей и посетит индустриальный парк. Также сообщалось, что к приезду Силуанова на центральной площади убрали ледовый городок и выставили порядка 30 новых автобусов завода КАВЗ. Силуанову покажут беспилотную грузовую платформу и дорожную технику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Также будет представлен пассажирский вездеход «Бурлак» 6×6 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU И снегоболотоход многоцелевой КТМ-12В с буровой установкой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане министру финансов России Антону Силуанову планируют показать беспилотную платформу «Челнок» для перевозки грузов, вездеходы и болотоходы. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. «Перед приездом Силуанова напротив драмтеатра выставили технику курганских предприятий. Завод „МобиДик“ представил беспилотную грузовую платформу „Челнок“, АО „Авторемонт“ снегоболотоход с буровой установкой. Также на выставке присутствует шестиколесный пассажирский вездеход „Бурлак“», — передает корреспондент URA.RU. Также на выставке представлены мусоровозы от компании ООО «ИТМ-спецмашина», электрический погрузчик МЭП-1000, уборочная машина и автогудронатор от АО «Кургандормаш». Кроме того, выставлены комбинированные дорожные машины и автогудронатор от завода «Регион 45» и установка для ремонта скважин БУК 80 от предприятия «Буровые установки Кургана». Ранее URA.RU писало, что в Курган 9 февраля приедет глава Минфина Силуанов, чтобы проверить реализацию программы развития. В рамках рабочей встречи чиновник проведет совещание с правительством региона, ознакомится с техникой местных производителей и посетит индустриальный парк. Также сообщалось, что к приезду Силуанова на центральной площади убрали ледовый городок и выставили порядка 30 новых автобусов завода КАВЗ.