10 января 2024

Депутат ГД Гурулев предложил использовать курганские вездеходы в военных целях. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Курган, гурулев андрей
Депутат Госдумы Гурулев посетил завод «МобиДик» в Кургане Фото:

Депутат Госдумы, генерал запаса Андрей Гурулев предложил использовать модификации вездеходов, которые производит завод «МобиДик», для военных целей. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат ГД Александр Ильтяков в ходе визита на предприятие.

«Андрея Викторовича [Гурулева] заинтересовала продукция курганского предприятия „МобиДик“, а именно использование вездеходной техники в военных целях. <…> Он высоко оценил работу предприятия и предложил свое видение модификаций для использования вездеходной техники во время военных операций», — написал Ильтяков.

В ходе визита на предприятие Гурулев осмотрел беспилотный электрический снегоболотоход «Челнок» и вездеход «Феникс». Также депутату ГД показали снегоход «Арктика 1500». С продукцией «МобиДик» гостей знакомил руководитель завода, бизнесмен и депутат облдумы Александр Черняк. Также присутствовал директор департамента экономразвития Курганской области Владимир Ковалев.

Ранее депутаты Госдумы Гурулев и Ильтяков посетили оборонные предприятия «Курганмашзавод» и «Курганприбор». Также URA.RU сообщало, что политики побывали на заводе «Темпер», выпускающем трубопроводную арматуру.

Депутат ГД Андрей Гурулев посетил завод «МобиДик». выпускающий вездеходы
Депутат ГД Андрей Гурулев посетил завод «МобиДик». выпускающий вездеходы
Фото:
Гурулев предложил использовать курганские вездеходы в военных целях
Гурулев предложил использовать курганские вездеходы в военных целях
Фото:

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Депутат Госдумы, генерал запаса Андрей Гурулев предложил использовать модификации вездеходов, которые производит завод «МобиДик», для военных целей. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат ГД Александр Ильтяков в ходе визита на предприятие. «Андрея Викторовича [Гурулева] заинтересовала продукция курганского предприятия „МобиДик“, а именно использование вездеходной техники в военных целях. <…> Он высоко оценил работу предприятия и предложил свое видение модификаций для использования вездеходной техники во время военных операций», — написал Ильтяков. В ходе визита на предприятие Гурулев осмотрел беспилотный электрический снегоболотоход «Челнок» и вездеход «Феникс». Также депутату ГД показали снегоход «Арктика 1500». С продукцией «МобиДик» гостей знакомил руководитель завода, бизнесмен и депутат облдумы Александр Черняк. Также присутствовал директор департамента экономразвития Курганской области Владимир Ковалев. Ранее депутаты Госдумы Гурулев и Ильтяков посетили оборонные предприятия «Курганмашзавод» и «Курганприбор». Также URA.RU сообщало, что политики побывали на заводе «Темпер», выпускающем трубопроводную арматуру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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