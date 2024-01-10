Депутат ГД Гурулев предложил использовать курганские вездеходы в военных целях. Фото

11 января 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Гурулев посетил завод «МобиДик» в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Госдумы, генерал запаса Андрей Гурулев предложил использовать модификации вездеходов, которые производит завод «МобиДик», для военных целей. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат ГД Александр Ильтяков в ходе визита на предприятие. «Андрея Викторовича [Гурулева] заинтересовала продукция курганского предприятия „МобиДик“, а именно использование вездеходной техники в военных целях. <…> Он высоко оценил работу предприятия и предложил свое видение модификаций для использования вездеходной техники во время военных операций», — написал Ильтяков. В ходе визита на предприятие Гурулев осмотрел беспилотный электрический снегоболотоход «Челнок» и вездеход «Феникс». Также депутату ГД показали снегоход «Арктика 1500». С продукцией «МобиДик» гостей знакомил руководитель завода, бизнесмен и депутат облдумы Александр Черняк. Также присутствовал директор департамента экономразвития Курганской области Владимир Ковалев. Ранее депутаты Госдумы Гурулев и Ильтяков посетили оборонные предприятия «Курганмашзавод» и «Курганприбор». Также URA.RU сообщало, что политики побывали на заводе «Темпер», выпускающем трубопроводную арматуру. Депутат ГД Андрей Гурулев посетил завод «МобиДик». выпускающий вездеходы Фото: telegram-канал Александра Ильтякова Гурулев предложил использовать курганские вездеходы в военных целях Фото: telegram-канал Александра Ильтякова

Депутат Госдумы, генерал запаса Андрей Гурулев предложил использовать модификации вездеходов, которые производит завод «МобиДик», для военных целей. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат ГД Александр Ильтяков в ходе визита на предприятие. «Андрея Викторовича [Гурулева] заинтересовала продукция курганского предприятия „МобиДик“, а именно использование вездеходной техники в военных целях. <…> Он высоко оценил работу предприятия и предложил свое видение модификаций для использования вездеходной техники во время военных операций», — написал Ильтяков. В ходе визита на предприятие Гурулев осмотрел беспилотный электрический снегоболотоход «Челнок» и вездеход «Феникс». Также депутату ГД показали снегоход «Арктика 1500». С продукцией «МобиДик» гостей знакомил руководитель завода, бизнесмен и депутат облдумы Александр Черняк. Также присутствовал директор департамента экономразвития Курганской области Владимир Ковалев. Ранее депутаты Госдумы Гурулев и Ильтяков посетили оборонные предприятия «Курганмашзавод» и «Курганприбор». Также URA.RU сообщало, что политики побывали на заводе «Темпер», выпускающем трубопроводную арматуру.