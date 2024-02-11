Сирия заявила о готовности к войне с Израилем

Глава МИД Сирии Микдад заявил о готовности к новой войне с Израилем

11 февраля 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Сирия готова к новой войне с Израилем, заявил Фейсал Микдад Фото: Министерство обороны Израиля Сирия готова к новым военным конфликтам с Израилем. Об этом заявил министр иностранных дел страны Фейсал Микдад. «Сирия вела несколько войн против сионистского образования Израиля и готова к другим войнам», — подчеркнул Фейсал Микдад в ходе пресс-конференции в Дамаске с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в эфире сирийского телеканала. Также его цитирует издание Syria.news. Сирийский представитель МИД считает, что Израиль совместно с США оккупировали часть земель, поэтому в Сирии намерены их освободить. При этом в начале февраля в Иране отмечали, что им нецелесообразно вступать в прямой конфликт с США. При этом вооруженные иранские силы были приведены в состояние боевой готовности. Еще в начале октября прошлого года началась война на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. Сирия также участвовала в конфликте на стороне Палестины. Тогда израильская армия наносила удары по Сирии.

Сирия готова к новым военным конфликтам с Израилем. Об этом заявил министр иностранных дел страны Фейсал Микдад. «Сирия вела несколько войн против сионистского образования Израиля и готова к другим войнам», — подчеркнул Фейсал Микдад в ходе пресс-конференции в Дамаске с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в эфире сирийского телеканала. Также его цитирует издание Syria.news. Сирийский представитель МИД считает, что Израиль совместно с США оккупировали часть земель, поэтому в Сирии намерены их освободить. При этом в начале февраля в Иране отмечали, что им нецелесообразно вступать в прямой конфликт с США. При этом вооруженные иранские силы были приведены в состояние боевой готовности. Еще в начале октября прошлого года началась война на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. Сирия также участвовала в конфликте на стороне Палестины. Тогда израильская армия наносила удары по Сирии.