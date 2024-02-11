Сирия заявила о готовности к войне с Израилем

Глава МИД Сирии Микдад заявил о готовности к новой войне с Израилем
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа,  stock, цахал, наземная операция
Сирия готова к новой войне с Израилем, заявил Фейсал Микдад Фото:

Сирия готова к новым военным конфликтам с Израилем. Об этом заявил министр иностранных дел страны Фейсал Микдад.

«Сирия вела несколько войн против сионистского образования Израиля и готова к другим войнам», — подчеркнул Фейсал Микдад в ходе пресс-конференции в Дамаске с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в эфире сирийского телеканала. Также его цитирует издание Syria.news. Сирийский представитель МИД считает, что Израиль совместно с США оккупировали часть земель, поэтому в Сирии намерены их освободить.

При этом в начале февраля в Иране отмечали, что им нецелесообразно вступать в прямой конфликт с США. При этом вооруженные иранские силы были приведены в состояние боевой готовности. Еще в начале октября прошлого года началась война на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. Сирия также участвовала в конфликте на стороне Палестины. Тогда израильская армия наносила удары по Сирии.

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Сирия готова к новым военным конфликтам с Израилем. Об этом заявил министр иностранных дел страны Фейсал Микдад. «Сирия вела несколько войн против сионистского образования Израиля и готова к другим войнам», — подчеркнул Фейсал Микдад в ходе пресс-конференции в Дамаске с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в эфире сирийского телеканала. Также его цитирует издание Syria.news. Сирийский представитель МИД считает, что Израиль совместно с США оккупировали часть земель, поэтому в Сирии намерены их освободить. При этом в начале февраля в Иране отмечали, что им нецелесообразно вступать в прямой конфликт с США. При этом вооруженные иранские силы были приведены в состояние боевой готовности. Еще в начале октября прошлого года началась война на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. Сирия также участвовала в конфликте на стороне Палестины. Тогда израильская армия наносила удары по Сирии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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