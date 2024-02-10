10 февраля 2024

На концерте в Екатеринбурге девушка сделала предложение парню

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Казачья свадьба. Тюмень, свадьба, свадебные кольца
На предложение руки и сердца молодой человек ответил «да» Фото:

В Екатеринбурге на концерте Big Love Show 2024 в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» девушка сделала предложение своему молодому человеку. Момент транслировали на большом экране, сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Выступление Юлианы Карауловы прервалось для того, чтобы девушка сделала предложение своему мужчине. Их показывали всем на большом экране. Он сказал „да“», — рассказал корреспондент.

На концерте должны выступить артисты: ZIVERT, МОТ, Люся Чеботина, DABRO, Юлиана Караулова, ЗВОНКИЙ, IOWA, CHEBANOV, Паша Панамо и другие. Ко времени начала программы на Кольцовском тракте образовалась огромная пробка.

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В Екатеринбурге на концерте Big Love Show 2024 в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» девушка сделала предложение своему молодому человеку. Момент транслировали на большом экране, сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Выступление Юлианы Карауловы прервалось для того, чтобы девушка сделала предложение своему мужчине. Их показывали всем на большом экране. Он сказал „да“», — рассказал корреспондент. На концерте должны выступить артисты: ZIVERT, МОТ, Люся Чеботина, DABRO, Юлиана Караулова, ЗВОНКИЙ, IOWA, CHEBANOV, Паша Панамо и другие. Ко времени начала программы на Кольцовском тракте образовалась огромная пробка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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