Общество На концерте в Екатеринбурге девушка сделала предложение парню 11 февраля 2024 в 20:57 Размер текста - 17 + На предложение руки и сердца молодой человек ответил «да» Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге на концерте Big Love Show 2024 в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» девушка сделала предложение своему молодому человеку. Момент транслировали на большом экране, сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Выступление Юлианы Карауловы прервалось для того, чтобы девушка сделала предложение своему мужчине. Их показывали всем на большом экране. Он сказал „да“», — рассказал корреспондент. На концерте должны выступить артисты: ZIVERT, МОТ, Люся Чеботина, DABRO, Юлиана Караулова, ЗВОНКИЙ, IOWA, CHEBANOV, Паша Панамо и другие. Ко времени начала программы на Кольцовском тракте образовалась огромная пробка. В Екатеринбурге на концерте Big Love Show 2024 в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» девушка сделала предложение своему молодому человеку. Момент транслировали на большом экране, сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Выступление Юлианы Карауловы прервалось для того, чтобы девушка сделала предложение своему мужчине. Их показывали всем на большом экране. Он сказал „да“», — рассказал корреспондент. На концерте должны выступить артисты: ZIVERT, МОТ, Люся Чеботина, DABRO, Юлиана Караулова, ЗВОНКИЙ, IOWA, CHEBANOV, Паша Панамо и другие. Ко времени начала программы на Кольцовском тракте образовалась огромная пробка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям