Симоньян уверена, что интервью Путина Карлсону посмотрел один миллиард человек

Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону посмотрел миллиард человек. Она уточнила, что подобных интервью не было в истории журналистики.
«Я попросила коллег своих посчитать. Это сложно и трудно, потому что нужно взять все языки, все источники, на которых было опубликовано [интервью], все просмотры во всех этих источниках. Я вас уверяю, что эта цифра около миллиарда», — сказала Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
По ее словам, в одной только соцсети X беседа главы государства с журналистом из США набрала 180 миллионов просмотров. Главред также подчеркнула, что такого подобного интервью еще не было в истории журналистики.
Интервью Путина Карлсону вызвало активные обсуждения не только на территории России, но и за ее пределами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что беседа главы государства и журналистом превышает по просмотрам показатели самых рейтинговых мировых СМИ.
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