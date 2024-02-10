10 февраля 2024
09 февраля 2024

Тюменская прокуратура занялась молодыми людьми, избивающими горожан

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, подростки, школьники, ученики
В соцсетях опубликовали видео, на котором молодые тюменцы избивают людей Фото:

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку после публикации видеороликов, в которых якобы молодые тюменцы избивают жителей города. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Сегодня в соцсетях опубликованы видео, на которых неустановленные молодые люди избивают горожан. События, предположительно, происходят в Тюмени. Владислав Московских поручил прокурору Ленинского административного округа города провести проверку исполнения законодательства о профилактике правонарушений, во вовремя которой будут установлены причины и условия произошедшего», — написала пресс-служба прокуратуры региона.

Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов увидел в соцсетях видеоролики с избиением и решил предпринять меры. Он сообщил, что направит запросы в МВД, прокуратуру и губернатору области.

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Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку после публикации видеороликов, в которых якобы молодые тюменцы избивают жителей города. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Сегодня в соцсетях опубликованы видео, на которых неустановленные молодые люди избивают горожан. События, предположительно, происходят в Тюмени. Владислав Московских поручил прокурору Ленинского административного округа города провести проверку исполнения законодательства о профилактике правонарушений, во вовремя которой будут установлены причины и условия произошедшего», — написала пресс-служба прокуратуры региона. Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов увидел в соцсетях видеоролики с избиением и решил предпринять меры. Он сообщил, что направит запросы в МВД, прокуратуру и губернатору области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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