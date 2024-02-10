Тюменская прокуратура занялась молодыми людьми, избивающими горожан

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку после публикации видеороликов, в которых якобы молодые тюменцы избивают жителей города. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Сегодня в соцсетях опубликованы видео, на которых неустановленные молодые люди избивают горожан. События, предположительно, происходят в Тюмени. Владислав Московских поручил прокурору Ленинского административного округа города провести проверку исполнения законодательства о профилактике правонарушений, во вовремя которой будут установлены причины и условия произошедшего», — написала пресс-служба прокуратуры региона.
Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов увидел в соцсетях видеоролики с избиением и решил предпринять меры. Он сообщил, что направит запросы в МВД, прокуратуру и губернатору области.
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