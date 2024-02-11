Российская команда Team Spirit выиграла турнир IEM Katowice 2024. Видео

12 февраля 2024 в 01:20 Размер текста - 17 +

Призовой фонд турнира составил один миллион долларов Фото: Анна Майорова © URA.RU Российская киберспортивная команда Team Spirit победила в турнире Intel Extreme Masters Katowice 2024 по компьютерной игре Counter-Strike 2. Соревнования прошли в Катовице (Польша). «В воскресенье российский коллектив победил в финале европейскую команду FaZe Clan со счетом 3-0 и стал обладателем 400 тысяч долларов. Общий призовой фонд соревнований составил один миллион долларов», — передает РИА Новости. В состав команды входят россияне Леонид chopper Вишняков, Борис magixx Воробьев, Данил donk Крышковец, Дмитрий sh1ro Соколов, а также украинец Мирослав zont1x Плахотя. Киберспортсмены Team Spirit стали двукратными чемпионами мира по дисциплине Dota 2 — The International 2023, передает телеканал 360. Чемпионат прошел в американском Сиэтле. Призовой фонд соревнований тогда превысил 3,1 миллиона долларов. Позже Team Spirit сообщила о своем переезде из Москвы в Белград. В заявлении команды говорится, что решение по дислокации приняли из-за событий в мире. При этом глава киберспортсменов Никита Чукалин уточнил, что РФ, «хлопнув дверью», они не покидают, а в Сербии хотят открыть свое пространство, передает «Царьград».

Российская киберспортивная команда Team Spirit победила в турнире Intel Extreme Masters Katowice 2024 по компьютерной игре Counter-Strike 2. Соревнования прошли в Катовице (Польша). «В воскресенье российский коллектив победил в финале европейскую команду FaZe Clan со счетом 3-0 и стал обладателем 400 тысяч долларов. Общий призовой фонд соревнований составил один миллион долларов», — передает РИА Новости. В состав команды входят россияне Леонид chopper Вишняков, Борис magixx Воробьев, Данил donk Крышковец, Дмитрий sh1ro Соколов, а также украинец Мирослав zont1x Плахотя. Киберспортсмены Team Spirit стали двукратными чемпионами мира по дисциплине Dota 2 — The International 2023, передает телеканал 360. Чемпионат прошел в американском Сиэтле. Призовой фонд соревнований тогда превысил 3,1 миллиона долларов. Позже Team Spirit сообщила о своем переезде из Москвы в Белград. В заявлении команды говорится, что решение по дислокации приняли из-за событий в мире. При этом глава киберспортсменов Никита Чукалин уточнил, что РФ, «хлопнув дверью», они не покидают, а в Сербии хотят открыть свое пространство, передает «Царьград».