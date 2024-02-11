11 февраля 2024

Российская команда Team Spirit выиграла турнир IEM Katowice 2024. Видео

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Призовой фонд турнира составил один миллион долларов Фото:

Российская киберспортивная команда Team Spirit победила в турнире Intel Extreme Masters Katowice 2024 по компьютерной игре Counter-Strike 2. Соревнования прошли в Катовице (Польша).

«В воскресенье российский коллектив победил в финале европейскую команду FaZe Clan со счетом 3-0 и стал обладателем 400 тысяч долларов. Общий призовой фонд соревнований составил один миллион долларов», — передает РИА Новости. В состав команды входят россияне Леонид chopper Вишняков, Борис magixx Воробьев, Данил donk Крышковец, Дмитрий sh1ro Соколов, а также украинец Мирослав zont1x Плахотя.

Киберспортсмены Team Spirit стали двукратными чемпионами мира по дисциплине Dota 2 — The International 2023, передает телеканал 360. Чемпионат прошел в американском Сиэтле. Призовой фонд соревнований тогда превысил 3,1 миллиона долларов. Позже Team Spirit сообщила о своем переезде из Москвы в Белград. В заявлении команды говорится, что решение по дислокации приняли из-за событий в мире. При этом глава киберспортсменов Никита Чукалин уточнил, что РФ, «хлопнув дверью», они не покидают, а в Сербии хотят открыть свое пространство, передает «Царьград».

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Российская киберспортивная команда Team Spirit победила в турнире Intel Extreme Masters Katowice 2024 по компьютерной игре Counter-Strike 2. Соревнования прошли в Катовице (Польша). «В воскресенье российский коллектив победил в финале европейскую команду FaZe Clan со счетом 3-0 и стал обладателем 400 тысяч долларов. Общий призовой фонд соревнований составил один миллион долларов», — передает РИА Новости. В состав команды входят россияне Леонид chopper Вишняков, Борис magixx Воробьев, Данил donk Крышковец, Дмитрий sh1ro Соколов, а также украинец Мирослав zont1x Плахотя. Киберспортсмены Team Spirit стали двукратными чемпионами мира по дисциплине Dota 2 — The International 2023, передает телеканал 360. Чемпионат прошел в американском Сиэтле. Призовой фонд соревнований тогда превысил 3,1 миллиона долларов. Позже Team Spirit сообщила о своем переезде из Москвы в Белград. В заявлении команды говорится, что решение по дислокации приняли из-за событий в мире. При этом глава киберспортсменов Никита Чукалин уточнил, что РФ, «хлопнув дверью», они не покидают, а в Сербии хотят открыть свое пространство, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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