Стубб победил в президентских выборах в Финляндии

12 февраля 2024 в 01:16 Размер текста - 17 +

В Минюсте Финляндии объявили итоги второго тура голосования президентских выборов Фото: Илья Московец © URA.RU Кандидат от Национальной коалиционной партии Александер Стубб победил по итогам второго тура президентских выборов в Финляндии. Об этом сообщает Минюст республики. После подсчета 100% голосов лидирует Стубб с 51,6%, бывший экс-глава МИД, депутат парламента Пекка Хаависто получил 48,4%. Явка составила 67,6%. Стубб стал 13-м президентом Финляндии. Он будет назначен 1 марта, пишет финское телерадиокомпания Yle Novosti.

Кандидат от Национальной коалиционной партии Александер Стубб победил по итогам второго тура президентских выборов в Финляндии. Об этом сообщает Минюст республики. После подсчета 100% голосов лидирует Стубб с 51,6%, бывший экс-глава МИД, депутат парламента Пекка Хаависто получил 48,4%. Явка составила 67,6%. Стубб стал 13-м президентом Финляндии. Он будет назначен 1 марта, пишет финское телерадиокомпания Yle Novosti.