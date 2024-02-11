Стубб победил в президентских выборах в Финляндии

В Минюсте Финляндии объявили итоги второго тура голосования президентских выборов
Кандидат от Национальной коалиционной партии Александер Стубб победил по итогам второго тура президентских выборов в Финляндии. Об этом сообщает Минюст республики.
После подсчета 100% голосов лидирует Стубб с 51,6%, бывший экс-глава МИД, депутат парламента Пекка Хаависто получил 48,4%. Явка составила 67,6%. Стубб стал 13-м президентом Финляндии. Он будет назначен 1 марта, пишет финское телерадиокомпания Yle Novosti.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.