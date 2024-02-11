11 февраля 2024

Стубб победил в президентских выборах в Финляндии

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция и дополнительные выборы регионального отделения партии «Новые люди». Екатеринбург, тайное голосование
В Минюсте Финляндии объявили итоги второго тура голосования президентских выборов Фото:

Кандидат от Национальной коалиционной партии Александер Стубб победил по итогам второго тура президентских выборов в Финляндии. Об этом сообщает Минюст республики.

После подсчета 100% голосов лидирует Стубб с 51,6%, бывший экс-глава МИД, депутат парламента Пекка Хаависто получил 48,4%. Явка составила 67,6%. Стубб стал 13-м президентом Финляндии. Он будет назначен 1 марта, пишет финское телерадиокомпания Yle Novosti.

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Кандидат от Национальной коалиционной партии Александер Стубб победил по итогам второго тура президентских выборов в Финляндии. Об этом сообщает Минюст республики. После подсчета 100% голосов лидирует Стубб с 51,6%, бывший экс-глава МИД, депутат парламента Пекка Хаависто получил 48,4%. Явка составила 67,6%. Стубб стал 13-м президентом Финляндии. Он будет назначен 1 марта, пишет финское телерадиокомпания Yle Novosti.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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