Глава челябинского района Яхимович встретился с другом с зоны СВО. Фото

12 февраля 2024 в 04:55 Размер текста - 17 +

Товарищ с передовой приехал в отпуск Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава Агаповского района Челябинской области Артем Яхимович встретился со своим другом «Телеком», который приехал с зоны СВО в отпуск. Об этом рассказал сам Яхимович. «Встретился со своим другом „Телеком“, он приехал с зоны СВО в отпуск домой. Заехал ко мне, пообщались», — написал глава района в своем telegram-канале. Поедет «Телек» с сослуживцами обратно на передовую на автомобиле УАЗ «Хантер». Машину безвозмездно передала семья фермеров Фоменко с «Уральского подворья». На технику в зоне спецоперации большой спрос. И там УАЗ будет полезен. «Как сказал „Телек“, поддержка тыла придает им сил и уверенности», — отметил Яхимович. В отправленный из Челябинской области в зону СВО автомобиль «УАЗ» попал дрон. Речь идет о машине «УАЗ-Нагайбак», средства на которой были собраны в Нагайбакском районе. Водителя машины ранило осколком, мужчина находится в госпитале. Экипаж из шести человек успели выпрыгнуть. Сам «УАЗ —Нагайбак» можно восстановить. Пока эту машину восстанавливают, в зону СВО передадут другую, сообщает пресс-служба администрации района. Машину безвозмездно передали фермеры Фоменко с «Уральского подворья» Фото с telegram-канал главы Агаповского района Челябинской области Артема Яхимовича

Глава Агаповского района Челябинской области Артем Яхимович встретился со своим другом «Телеком», который приехал с зоны СВО в отпуск. Об этом рассказал сам Яхимович. «Встретился со своим другом „Телеком“, он приехал с зоны СВО в отпуск домой. Заехал ко мне, пообщались», — написал глава района в своем telegram-канале. Поедет «Телек» с сослуживцами обратно на передовую на автомобиле УАЗ «Хантер». Машину безвозмездно передала семья фермеров Фоменко с «Уральского подворья». На технику в зоне спецоперации большой спрос. И там УАЗ будет полезен. «Как сказал „Телек“, поддержка тыла придает им сил и уверенности», — отметил Яхимович. В отправленный из Челябинской области в зону СВО автомобиль «УАЗ» попал дрон. Речь идет о машине «УАЗ-Нагайбак», средства на которой были собраны в Нагайбакском районе. Водителя машины ранило осколком, мужчина находится в госпитале. Экипаж из шести человек успели выпрыгнуть. Сам «УАЗ —Нагайбак» можно восстановить. Пока эту машину восстанавливают, в зону СВО передадут другую, сообщает пресс-служба администрации района.