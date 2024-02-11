Глава Агаповского района Челябинской области Артем Яхимович встретился со своим другом «Телеком», который приехал с зоны СВО в отпуск. Об этом рассказал сам Яхимович.
«Встретился со своим другом „Телеком“, он приехал с зоны СВО в отпуск домой. Заехал ко мне, пообщались», — написал глава района в своем telegram-канале.
Поедет «Телек» с сослуживцами обратно на передовую на автомобиле УАЗ «Хантер». Машину безвозмездно передала семья фермеров Фоменко с «Уральского подворья». На технику в зоне спецоперации большой спрос. И там УАЗ будет полезен. «Как сказал „Телек“, поддержка тыла придает им сил и уверенности», — отметил Яхимович.
В отправленный из Челябинской области в зону СВО автомобиль «УАЗ» попал дрон. Речь идет о машине «УАЗ-Нагайбак», средства на которой были собраны в Нагайбакском районе. Водителя машины ранило осколком, мужчина находится в госпитале. Экипаж из шести человек успели выпрыгнуть. Сам «УАЗ —Нагайбак» можно восстановить. Пока эту машину восстанавливают, в зону СВО передадут другую, сообщает пресс-служба администрации района.
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