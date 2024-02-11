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В Тюмени на 3,5 часа задержали рейс до Уфы

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, utair, ютейр, сотрудник аэропорта, борт самолета
Авиакомпания Utair задержала рейс в Тюмени Фото:

Авиакомпания Utair на три с половиной часа задержала рейс от Тюмени до Уфы. Информация об этом размещена на сайте Рощино.

«ЮТ 125 Тюмень — Уфа. Самолет авиакомпании Utair должен был 12 февраля полететь в 06:05, однако рейс задержали. Теперь судно выдвинется в 09:40», — следует из данных на сайте тюменского аэропорта.

URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.

Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры ранее сообщила, что авиакомпания Utair задержала рейс из Челябинска в Сургут. По данному факту надзорный орган начал проводить проверку. На рейс было зарегистрировано 70 пассажиров.

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Авиакомпания Utair на три с половиной часа задержала рейс от Тюмени до Уфы. Информация об этом размещена на сайте Рощино. «ЮТ 125 Тюмень — Уфа. Самолет авиакомпании Utair должен был 12 февраля полететь в 06:05, однако рейс задержали. Теперь судно выдвинется в 09:40», — следует из данных на сайте тюменского аэропорта. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры ранее сообщила, что авиакомпания Utair задержала рейс из Челябинска в Сургут. По данному факту надзорный орган начал проводить проверку. На рейс было зарегистрировано 70 пассажиров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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