Общество Транспорт В Тюмени на 3,5 часа задержали рейс до Уфы 12 февраля 2024 в 03:00 Размер текста - 17 + Авиакомпания Utair задержала рейс в Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Авиакомпания Utair на три с половиной часа задержала рейс от Тюмени до Уфы. Информация об этом размещена на сайте Рощино. «ЮТ 125 Тюмень — Уфа. Самолет авиакомпании Utair должен был 12 февраля полететь в 06:05, однако рейс задержали. Теперь судно выдвинется в 09:40», — следует из данных на сайте тюменского аэропорта. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры ранее сообщила, что авиакомпания Utair задержала рейс из Челябинска в Сургут. По данному факту надзорный орган начал проводить проверку. На рейс было зарегистрировано 70 пассажиров. Авиакомпания Utair на три с половиной часа задержала рейс от Тюмени до Уфы. Информация об этом размещена на сайте Рощино. «ЮТ 125 Тюмень — Уфа. Самолет авиакомпании Utair должен был 12 февраля полететь в 06:05, однако рейс задержали. Теперь судно выдвинется в 09:40», — следует из данных на сайте тюменского аэропорта. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры ранее сообщила, что авиакомпания Utair задержала рейс из Челябинска в Сургут. По данному факту надзорный орган начал проводить проверку. На рейс было зарегистрировано 70 пассажиров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям