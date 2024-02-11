В Тюмени на 3,5 часа задержали рейс до Уфы

Авиакомпания Utair задержала рейс в Тюмени
Авиакомпания Utair на три с половиной часа задержала рейс от Тюмени до Уфы. Информация об этом размещена на сайте Рощино.
«ЮТ 125 Тюмень — Уфа. Самолет авиакомпании Utair должен был 12 февраля полететь в 06:05, однако рейс задержали. Теперь судно выдвинется в 09:40», — следует из данных на сайте тюменского аэропорта.
URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры ранее сообщила, что авиакомпания Utair задержала рейс из Челябинска в Сургут. По данному факту надзорный орган начал проводить проверку. На рейс было зарегистрировано 70 пассажиров.
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