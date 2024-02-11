11 февраля 2024
10 февраля 2024

Власти Кургана пообещали сделать расписание автобусов на остановке «КГК»

© Служба новостей «URA.RU»
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Вокзал. Курган, автобусная остановка, автобус, пассажиры, ожидание автобуса
Курганцы пожаловались на отсутствие расписания на остановке Фото:

На остановке «Курганский государственный колледж» отстутствует табличка с расписанием автобусов, что неудобно для горожан. Представители мэрии пообещали ее установить, когда появится целевое финансирование. Об этом говорится в ответе чиновников на сайте «Обратись».

«Указатель с расписанием движения автобусов на остановке „КГК“ в Кургане будет установлен по мере поступления финансирования», — говорится в ответе. Сроки поступления денег на эти цели представители администрации не уточнили.

В жалобе один из курганцев предложил перевесить табличку с расписанием автобусов со старой остановки «КГК». Однако представители мэрии намерены дождаться денег на новую.

Ранее жители Кургана пожаловались на то, что мерзнут на теплой остановке у «Дома быта», где не хватает одного стекла. Они добавили, что в городе есть и другие поврежденные злоумышленниками остановочные комплексы.

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На остановке «Курганский государственный колледж» отстутствует табличка с расписанием автобусов, что неудобно для горожан. Представители мэрии пообещали ее установить, когда появится целевое финансирование. Об этом говорится в ответе чиновников на сайте «Обратись». «Указатель с расписанием движения автобусов на остановке „КГК“ в Кургане будет установлен по мере поступления финансирования», — говорится в ответе. Сроки поступления денег на эти цели представители администрации не уточнили. В жалобе один из курганцев предложил перевесить табличку с расписанием автобусов со старой остановки «КГК». Однако представители мэрии намерены дождаться денег на новую. Ранее жители Кургана пожаловались на то, что мерзнут на теплой остановке у «Дома быта», где не хватает одного стекла. Они добавили, что в городе есть и другие поврежденные злоумышленниками остановочные комплексы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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