Власти Кургана пообещали сделать расписание автобусов на остановке «КГК»

12 февраля 2024 в 03:47 Размер текста - 17 +

Курганцы пожаловались на отсутствие расписания на остановке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На остановке «Курганский государственный колледж» отстутствует табличка с расписанием автобусов, что неудобно для горожан. Представители мэрии пообещали ее установить, когда появится целевое финансирование. Об этом говорится в ответе чиновников на сайте «Обратись». «Указатель с расписанием движения автобусов на остановке „КГК“ в Кургане будет установлен по мере поступления финансирования», — говорится в ответе. Сроки поступления денег на эти цели представители администрации не уточнили. В жалобе один из курганцев предложил перевесить табличку с расписанием автобусов со старой остановки «КГК». Однако представители мэрии намерены дождаться денег на новую. Ранее жители Кургана пожаловались на то, что мерзнут на теплой остановке у «Дома быта», где не хватает одного стекла. Они добавили, что в городе есть и другие поврежденные злоумышленниками остановочные комплексы.

На остановке «Курганский государственный колледж» отстутствует табличка с расписанием автобусов, что неудобно для горожан. Представители мэрии пообещали ее установить, когда появится целевое финансирование. Об этом говорится в ответе чиновников на сайте «Обратись». «Указатель с расписанием движения автобусов на остановке „КГК“ в Кургане будет установлен по мере поступления финансирования», — говорится в ответе. Сроки поступления денег на эти цели представители администрации не уточнили. В жалобе один из курганцев предложил перевесить табличку с расписанием автобусов со старой остановки «КГК». Однако представители мэрии намерены дождаться денег на новую. Ранее жители Кургана пожаловались на то, что мерзнут на теплой остановке у «Дома быта», где не хватает одного стекла. Они добавили, что в городе есть и другие поврежденные злоумышленниками остановочные комплексы.