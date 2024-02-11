Власти Кургана пообещали сделать расписание автобусов на остановке «КГК»

На остановке «Курганский государственный колледж» отстутствует табличка с расписанием автобусов, что неудобно для горожан. Представители мэрии пообещали ее установить, когда появится целевое финансирование. Об этом говорится в ответе чиновников на сайте «Обратись».
«Указатель с расписанием движения автобусов на остановке „КГК“ в Кургане будет установлен по мере поступления финансирования», — говорится в ответе. Сроки поступления денег на эти цели представители администрации не уточнили.
В жалобе один из курганцев предложил перевесить табличку с расписанием автобусов со старой остановки «КГК». Однако представители мэрии намерены дождаться денег на новую.
Ранее жители Кургана пожаловались на то, что мерзнут на теплой остановке у «Дома быта», где не хватает одного стекла. Они добавили, что в городе есть и другие поврежденные злоумышленниками остановочные комплексы.
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.