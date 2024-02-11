На президентских выборах в РФ будут разыгрывать квартиры и машины

12 февраля 2024 в 05:25 Размер текста - 17 +

Выборы президента РФ пройдут 15—17 марта 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году На президентских выборах, которые пройдут в России 15—17 марта 2024 года, разыграют квартиры, автомобили, путевки в Крым, путешествия в Долину гейзеров и многое другое. В большинстве регионов страны параллельно с голосованием пройдут лотереи, викторины и опросы, которые помогут стимулировать явку избирателей, пишут СМИ. «Квартиры, автомобили, путевки в Крым и путешествия в Долину гейзеров <…> россияне могут выиграть, поучаствовав в президентских выборах 15—17 марта <…> Во многих других регионах параллельно с голосованием пройдут лотереи, викторины и опросы, призванные стимулировать явку избирателей. <…> Организаторы подобных мероприятий их связь с президентской кампанией отрицают», — пишет « Коммерсант ». Как сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 75% граждан России, которые собираются участвовать в выборах президента, проголосовали бы за Владимира Путина, если бы выборы состоялись 11 февраля. По словам социологов, уровень информированности россиян о предстоящих выборах составляет 85%, пишет «Национальная служба новостей».

На президентских выборах, которые пройдут в России 15—17 марта 2024 года, разыграют квартиры, автомобили, путевки в Крым, путешествия в Долину гейзеров и многое другое. В большинстве регионов страны параллельно с голосованием пройдут лотереи, викторины и опросы, которые помогут стимулировать явку избирателей, пишут СМИ. «Квартиры, автомобили, путевки в Крым и путешествия в Долину гейзеров <…> россияне могут выиграть, поучаствовав в президентских выборах 15—17 марта <…> Во многих других регионах параллельно с голосованием пройдут лотереи, викторины и опросы, призванные стимулировать явку избирателей. <…> Организаторы подобных мероприятий их связь с президентской кампанией отрицают», — пишет «Коммерсант». Как сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 75% граждан России, которые собираются участвовать в выборах президента, проголосовали бы за Владимира Путина, если бы выборы состоялись 11 февраля. По словам социологов, уровень информированности россиян о предстоящих выборах составляет 85%, пишет «Национальная служба новостей».