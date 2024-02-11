11 февраля 2024

На президентских выборах в РФ будут разыгрывать квартиры и машины

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Сбор доверенных лиц на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Москва, топ, звездочка, выборы 2024, выборы президента россии
Выборы президента РФ пройдут 15—17 марта 2024 года Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

На президентских выборах, которые пройдут в России 15—17 марта 2024 года, разыграют квартиры, автомобили, путевки в Крым, путешествия в Долину гейзеров и многое другое. В большинстве регионов страны параллельно с голосованием пройдут лотереи, викторины и опросы, которые помогут стимулировать явку избирателей, пишут СМИ.

«Квартиры, автомобили, путевки в Крым и путешествия в Долину гейзеров <…> россияне могут выиграть, поучаствовав в президентских выборах 15—17 марта <…> Во многих других регионах параллельно с голосованием пройдут лотереи, викторины и опросы, призванные стимулировать явку избирателей. <…> Организаторы подобных мероприятий их связь с президентской кампанией отрицают», — пишет «Коммерсант».

Как сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 75% граждан России, которые собираются участвовать в выборах президента, проголосовали бы за Владимира Путина, если бы выборы состоялись 11 февраля. По словам социологов, уровень информированности россиян о предстоящих выборах составляет 85%, пишет «Национальная служба новостей».

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На президентских выборах, которые пройдут в России 15—17 марта 2024 года, разыграют квартиры, автомобили, путевки в Крым, путешествия в Долину гейзеров и многое другое. В большинстве регионов страны параллельно с голосованием пройдут лотереи, викторины и опросы, которые помогут стимулировать явку избирателей, пишут СМИ. «Квартиры, автомобили, путевки в Крым и путешествия в Долину гейзеров <…> россияне могут выиграть, поучаствовав в президентских выборах 15—17 марта <…> Во многих других регионах параллельно с голосованием пройдут лотереи, викторины и опросы, призванные стимулировать явку избирателей. <…> Организаторы подобных мероприятий их связь с президентской кампанией отрицают», — пишет «Коммерсант». Как сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 75% граждан России, которые собираются участвовать в выборах президента, проголосовали бы за Владимира Путина, если бы выборы состоялись 11 февраля. По словам социологов, уровень информированности россиян о предстоящих выборах составляет 85%, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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