Россия запросила проведение на 12 февраля заседания СБ ООН по Украине

Россия запросила проведение на 12 февраля заседания СБ ООН по теме Минских соглашений
Россия запросила на 12 февраля заседание СБ ООН в годовщину Минских соглашений. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«12 февраля — в годовщину принятия Минского комплекса мер — мы запросили заседание СБ ООН», —
12 февраля 2015 года был подписан комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Принятие договоренностей произошло после боев между ополченцами ДНР и ЛНР с ВСУ.
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