11 февраля 2024

Россия запросила проведение на 12 февраля заседания СБ ООН по Украине

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Официальный сайт президента Украины, оон
Россия запросила проведение на 12 февраля заседания СБ ООН по теме Минских соглашений Фото:

Россия запросила на 12 февраля заседание СБ ООН в годовщину Минских соглашений. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«12 февраля — в годовщину принятия Минского комплекса мер — мы запросили заседание СБ ООН», — написал Полянский в своем telegram-канале. По его словам, тема будет касаться Минских соглашений.

12 февраля 2015 года был подписан комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Принятие договоренностей произошло после боев между ополченцами ДНР и ЛНР с ВСУ.

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Россия запросила на 12 февраля заседание СБ ООН в годовщину Минских соглашений. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «12 февраля — в годовщину принятия Минского комплекса мер — мы запросили заседание СБ ООН», — написал Полянский в своем telegram-канале. По его словам, тема будет касаться Минских соглашений. 12 февраля 2015 года был подписан комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Принятие договоренностей произошло после боев между ополченцами ДНР и ЛНР с ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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