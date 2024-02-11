Россия запросила проведение на 12 февраля заседания СБ ООН по Украине

12 февраля 2024 в 06:03 Размер текста - 17 +

Россия запросила проведение на 12 февраля заседания СБ ООН по теме Минских соглашений Фото: Официальный сайт президента Украины Россия запросила на 12 февраля заседание СБ ООН в годовщину Минских соглашений. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «12 февраля — в годовщину принятия Минского комплекса мер — мы запросили заседание СБ ООН», — написал Полянский в своем telegram-канале. По его словам, тема будет касаться Минских соглашений. 12 февраля 2015 года был подписан комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Принятие договоренностей произошло после боев между ополченцами ДНР и ЛНР с ВСУ.

Россия запросила на 12 февраля заседание СБ ООН в годовщину Минских соглашений. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «12 февраля — в годовщину принятия Минского комплекса мер — мы запросили заседание СБ ООН», — написал Полянский в своем telegram-канале. По его словам, тема будет касаться Минских соглашений. 12 февраля 2015 года был подписан комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Принятие договоренностей произошло после боев между ополченцами ДНР и ЛНР с ВСУ.