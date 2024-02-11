Роспотребнадзор: число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 31

В Дальнереченске Приморского края число отравившихся едой из бургерной «М-Бургер» увеличилось до 31 человека. Об этом сообщает представитель регионального управления Роспотребнадзора.
«Данные по 31 человеку», — передает РИА Новости слова представителя ведомства. Отмечается, что среди отравившихся есть дети.
Ранее в Дальнереченскую центральную городскую больницу с признаками острого отравления обратились 22 человека. Уточнятся, что тяжелых случаев отравления едой из бургерной нет. Роспотребнадзор закрыл заведение и начал проверку. Позже в управлении ведомства заявили, что из материала от заболевших лиц выделена сальмонелла, в самом «М-Бургер» найдены многочисленные нарушения. В бургерной не соблюдалась последовательность технологических процессов и отсутствовала товаросопроводительная документация на продукты питания, которая подтверждает их безопасность.
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