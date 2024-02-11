11 февраля 2024

Роспотребнадзор: число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 31

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусная остановка. Курган, машина скорой помощи, скорая помощь, скорая медицинская помощь
Среди отравившихся есть дети Фото:

В Дальнереченске Приморского края число отравившихся едой из бургерной «М-Бургер» увеличилось до 31 человека. Об этом сообщает представитель регионального управления Роспотребнадзора.

«Данные по 31 человеку», — передает РИА Новости слова представителя ведомства. Отмечается, что среди отравившихся есть дети.

Ранее в Дальнереченскую центральную городскую больницу с признаками острого отравления обратились 22 человека. Уточнятся, что тяжелых случаев отравления едой из бургерной нет. Роспотребнадзор закрыл заведение и начал проверку. Позже в управлении ведомства заявили, что из материала от заболевших лиц выделена сальмонелла, в самом «М-Бургер» найдены многочисленные нарушения. В бургерной не соблюдалась последовательность технологических процессов и отсутствовала товаросопроводительная документация на продукты питания, которая подтверждает их безопасность.

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В Дальнереченске Приморского края число отравившихся едой из бургерной «М-Бургер» увеличилось до 31 человека. Об этом сообщает представитель регионального управления Роспотребнадзора. «Данные по 31 человеку», — передает РИА Новости слова представителя ведомства. Отмечается, что среди отравившихся есть дети. Ранее в Дальнереченскую центральную городскую больницу с признаками острого отравления обратились 22 человека. Уточнятся, что тяжелых случаев отравления едой из бургерной нет. Роспотребнадзор закрыл заведение и начал проверку. Позже в управлении ведомства заявили, что из материала от заболевших лиц выделена сальмонелла, в самом «М-Бургер» найдены многочисленные нарушения. В бургерной не соблюдалась последовательность технологических процессов и отсутствовала товаросопроводительная документация на продукты питания, которая подтверждает их безопасность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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