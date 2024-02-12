Чем известен новый президент Финляндии, и почему он ненавидит Россию

Стубб победил во втором туре президентских выборов в Финляндии

Александр Стубб стал президентом Финляндии после второго тура Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/ТАСС

В Финляндии избран новый президент. Кандидат от Национальной коалиционной партии и экс-премьер Александр Стубб победил по итогам второго тура. Он выступает против политики Москвы и за перевозку ядерного оружия. Чем еще известен политик и как он относится к России — в материале URA.RU.

Победа во втором туре

При обработке 100% голосов победил Александер Стубб, набрав 51,6%. Его оппонент, бывший глава МИД страны Пекка Хаависто, получил 48,4%. Около 70% жителей Финляндии голосовали на выборах.

Чем известен Стубб

Стубб покинул большую политику в 2017 году. Тогда он заявил, что не будет больше в нее возвращаться. Однако спецоперация России, по его словам, вынудила изменить мнение.

Политическая карьера началась у нынешнего президента в 1995 году. В то время он работал советником МИД страны. После — стал экспертом в представительстве Финляндии в ЕС. В 2004 году Стубб был избран в Европарламент.

В 2008 году политик занял пост министра иностранных дел Финляндии. Он занимался урегулирование конфликта в Грузии. Стубб даже обсуждал мирный план с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Политик был против признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии, однако высказывался против санкционного давления.

Стубб хотел присоединить Финляндию к НАТО еще в 2010-е

О планах включения страны в Североатлантический альянс политик заявил еще во времена, когда был министром иностранных дел. В интервью российским СМИ он предполагал, что это произойдет не раньше 2011 года. С 2014 по 2015 год Стубб был главой финского правительства. Тогда политик тоже продвигал идею расширения НАТО к границам РФ.

Однако на посту премьер-министра Стубб пробыл недолго — Национальная коалиционная партия, в которой он был главой, проиграла парламентские выборы. В 2017-м Стубб начал работать в Европейском инвестиционном банке и Институте Европейского университета. Однако спецоперация, по его словам, вынудила его вернуться в большую политику.

Как новый президент Финляндии относится к России

После победы Стубб заявил, что не видит возможности политического диалога с главой РФ Владимиром Путиным. Политик является жестким критиком Москвы. Он также поддержал Украину, призвав наладить поставки вооружения.

«Конечно, я надеюсь на мир, но мне кажется, что путь к миру можно найти только через поле боя. На данный момент нам просто нужно оказать сильную поддержку Украине», — высказывался новый лидер Финляндии, передает Helsingin Sanomat .

В интервью CNN Стубб высказался, что в последнее время чувствовал «потенциальную экзистенциальную угрозу, исходящую от РФ». Однако он сомневается, что Россия «может проверить границы НАТО на прочность». Он уверен, что «РФ уже проиграла», потому что Украина в скором времени может стать членом Евросоюза, а затем и НАТО. При этом Стубб считает, что альянс должен посылать более четкие сигналы Киеву касательно присоединения.

Новый президент Финляндии допустил передачу замороженных активов РФ на восстановление Украины. Для этого он предложил подключить Европейский инвестиционный банк.

Также политик допускает транспортировку ядерного оружия через страну. По его словам, этот шаг будет полезным в сложной ситуации. При этом Стубб заявил, что не верит в постоянное размещение ядерных боеголовок.