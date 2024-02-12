В Китае назвали НАТО гробовщиком, который зарабатывает на Украине

Global Times: НАТО превратилась в гробовщика, желающего заработать в конфликтах

12 февраля 2024 в 09:59 Размер текста - 17 +

НАТО своими действиями мешает завершить конфликт на Украине, сообщают китайские СМИ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО подобна гробовщику, который мешает завершить конфликт на Украине. Об этом сообщает китайская газета Global Times, отмечая, что альянс без противостояния Киева не смог бы зарабатывать деньги. «Не нужно быть геополитическим экспертом, чтобы судить о том, кто мешает конфликту завершиться. Организация подобна гробовщику или владельцу магазина гробов, который в мирное время не зарабатывает денег. НАТО, как гробовщику, нужны конфликты и кровопролития ради заработка», — говорится в материале Global Times . Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался, что альянс должен готовиться к возможному многолетнему конфликту с РФ. Однако при этом он заявил, что НАТО не стремится к войне. Генсек также призвал нарастить объемы производства оружия и боеприпасов в странах Европы для Украины. При этом президент России Владимир Путин в очередной раз напомнил, что страна открыта к переговорам. В интервью журналисту Такеру Карслону он рассказал подробности договоренностей, созданных в Стамбуле в 2022 году. Россия была готова подписать документ, однако бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил Киев идти на уступки, передает телеканал 360. После этого украинская сторона отказывалась от диалога.

НАТО подобна гробовщику, который мешает завершить конфликт на Украине. Об этом сообщает китайская газета Global Times, отмечая, что альянс без противостояния Киева не смог бы зарабатывать деньги. «Не нужно быть геополитическим экспертом, чтобы судить о том, кто мешает конфликту завершиться. Организация подобна гробовщику или владельцу магазина гробов, который в мирное время не зарабатывает денег. НАТО, как гробовщику, нужны конфликты и кровопролития ради заработка», — говорится в материале Global Times. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался, что альянс должен готовиться к возможному многолетнему конфликту с РФ. Однако при этом он заявил, что НАТО не стремится к войне. Генсек также призвал нарастить объемы производства оружия и боеприпасов в странах Европы для Украины. При этом президент России Владимир Путин в очередной раз напомнил, что страна открыта к переговорам. В интервью журналисту Такеру Карслону он рассказал подробности договоренностей, созданных в Стамбуле в 2022 году. Россия была готова подписать документ, однако бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил Киев идти на уступки, передает телеканал 360. После этого украинская сторона отказывалась от диалога.