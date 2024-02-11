Акции «Лукойла» продемонстрировали наибольший рост среди нефтяных компаний РФ

12 февраля 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

За неделю акции «Лукойла» выросли на 1,75% Фото: Екатерина Христозова © URA.RU По итогам прошлой недели акции «Лукойла» обогнали по темпам роста ценные бумаги других крупных нефтяных компаний России. Об этом сообщило Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора. «Наибольший рост стоимости акций за прошедшую торговую неделю продемонстрировало ПАО „Лукойл“. Ценные бумаги компании выросли на 1,75%: с 7114 до 7238,5 рубля», — указано в telegram-канале «НААНС-МЕДИА». Агентство проанализировало изменение стоимости акций восьми крупнейших нефтяных компаний. Ценные бумаги пяти корпораций, по данным исследователей, выросли. Цена акций трех организаций пошла на убыль, в их число вошел «Сургутнефтегаз». Акции СНГ за прошедшую неделю упали на 0,99%: их цена снизилась с 30,45 до 30,15 рублей. Ранее URA.RU писало, что сын бывшего президента «Лукойла» Вагита Алекперова стал владельцем контрольного пакета акций компании «ВеллТех» из ХМАО. Сейчас младший Алекперов — главный бенефициар нефтесервиса с долей в 51% акций. Изменение цены акций нефтяных компаний России за за торговую неделю со 2 по 9 февраля Telegram-канал НААНС-МЕДИА, https://t.me/naansmediapublic

По итогам прошлой недели акции «Лукойла» обогнали по темпам роста ценные бумаги других крупных нефтяных компаний России. Об этом сообщило Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора. «Наибольший рост стоимости акций за прошедшую торговую неделю продемонстрировало ПАО „Лукойл“. Ценные бумаги компании выросли на 1,75%: с 7114 до 7238,5 рубля», — указано в telegram-канале «НААНС-МЕДИА». Агентство проанализировало изменение стоимости акций восьми крупнейших нефтяных компаний. Ценные бумаги пяти корпораций, по данным исследователей, выросли. Цена акций трех организаций пошла на убыль, в их число вошел «Сургутнефтегаз». Акции СНГ за прошедшую неделю упали на 0,99%: их цена снизилась с 30,45 до 30,15 рублей. Ранее URA.RU писало, что сын бывшего президента «Лукойла» Вагита Алекперова стал владельцем контрольного пакета акций компании «ВеллТех» из ХМАО. Сейчас младший Алекперов — главный бенефициар нефтесервиса с долей в 51% акций.