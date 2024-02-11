Компании ЯНАО за год заработали более триллиона рублей

12 февраля 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

Совокупный доход ямальских компаний составил один триллион 239 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Почти 73% организаций Ямала получили прибыль с января по ноябрь 2023 года. Совокупный доход ямальских компаний за этот период составил один триллион 239 млрд рублей, сообщает Тюменьстат. «На Ямале удельный вес прибыльных организаций составил 72,9%, объем прибыли — 1239,3 млрд рублей», — сообщает статведомство в социальной сети «ВКонтакте». Доля организаций, занятых в сфере добычи полезных ископаемых, — 59%. На обрабатывающие производства приходится 38% и всего 3% — на другие виды экономической деятельности в округе. Прибыль субъектов малого предпринимательства не учитывалась. Лидером по доходности в «тюменской матрешке» в январе—ноябре прошлого года стала Тюменская область, где совокупная прибыль в процентном соотношении составляет 73,7%, доход — 395,3 трлн рублей. Больше всего денег за отчетный период принесли в значительной доле предприятия по добыче полезных ископаемых в Югре — 2357,7 млрд рублей (70,7%). Некоторые крупные нефтегазодобывающие компании уже отчитались о доходах за прошлый год. Так, НОВАТЭК опубликовал на своем сайте данные о показателях выручки и прибыли, относящейся к акционерам. «Наши показатели выручки от реализации и нормализованной EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий в 2023 году составили 1371,5 млрд рублей и 889,8 млрд рублей соответственно. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО „НОВАТЭК“, составила 463 млрд рублей (154,95 рубля на акцию) в 2023 году», — сообщает НОВАТЭК. Ранее URA.RU сообщало, что к концу 2023 года объемы производства в ЯНАО показали снижение. С января по ноябрь 2023 года индекс промышленного производства упал в сравнении с тем же периодом 2022 года и составил 96,4%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Почти 73% организаций Ямала получили прибыль с января по ноябрь 2023 года. Совокупный доход ямальских компаний за этот период составил один триллион 239 млрд рублей, сообщает Тюменьстат. «На Ямале удельный вес прибыльных организаций составил 72,9%, объем прибыли — 1239,3 млрд рублей», — сообщает статведомство в социальной сети «ВКонтакте». Доля организаций, занятых в сфере добычи полезных ископаемых, — 59%. На обрабатывающие производства приходится 38% и всего 3% — на другие виды экономической деятельности в округе. Прибыль субъектов малого предпринимательства не учитывалась. Лидером по доходности в «тюменской матрешке» в январе—ноябре прошлого года стала Тюменская область, где совокупная прибыль в процентном соотношении составляет 73,7%, доход — 395,3 трлн рублей. Больше всего денег за отчетный период принесли в значительной доле предприятия по добыче полезных ископаемых в Югре — 2357,7 млрд рублей (70,7%). Некоторые крупные нефтегазодобывающие компании уже отчитались о доходах за прошлый год. Так, НОВАТЭК опубликовал на своем сайте данные о показателях выручки и прибыли, относящейся к акционерам. «Наши показатели выручки от реализации и нормализованной EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий в 2023 году составили 1371,5 млрд рублей и 889,8 млрд рублей соответственно. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО „НОВАТЭК“, составила 463 млрд рублей (154,95 рубля на акцию) в 2023 году», — сообщает НОВАТЭК. Ранее URA.RU сообщало, что к концу 2023 года объемы производства в ЯНАО показали снижение. С января по ноябрь 2023 года индекс промышленного производства упал в сравнении с тем же периодом 2022 года и составил 96,4%.