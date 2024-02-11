11 февраля 2024

Сенатор Перминова в Кургане вступила в партию «Единая Россия»

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган, перминова елена
Партийный билет сенатору Елене Перминовой вручили 12 февраля Фото:

Сенатор Елена Перминова, представляющая в Совете Федерации Курганскую область, вступила 12 февраля в партию «Единая Россия». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе реготделения партии. Перминова подтвердила URA.RU эту информацию.

«Я всегда считала себя членом партии, всегда работала вместе с „Единой Россией“ и не отделяла себя, но это не было это документально подтверждено. Коллеги мне давно предлагали вступить», — рассказала Перминова. Она отметила, что никакого конкретного повода для вступления в партию не было, просто так совпало.

Партийный билет Перминовой вручили в Штабе общественной поддержки Курганской области во время проведения круглого стола «Семья — основа государства: воспитание, культура, образование», который она организовала. Ранее Перминова стала председателем комитета по социальной политике Совета Федерации.

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Сенатор Елена Перминова, представляющая в Совете Федерации Курганскую область, вступила 12 февраля в партию «Единая Россия». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе реготделения партии. Перминова подтвердила URA.RU эту информацию. «Я всегда считала себя членом партии, всегда работала вместе с „Единой Россией“ и не отделяла себя, но это не было это документально подтверждено. Коллеги мне давно предлагали вступить», — рассказала Перминова. Она отметила, что никакого конкретного повода для вступления в партию не было, просто так совпало. Партийный билет Перминовой вручили в Штабе общественной поддержки Курганской области во время проведения круглого стола «Семья — основа государства: воспитание, культура, образование», который она организовала. Ранее Перминова стала председателем комитета по социальной политике Совета Федерации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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