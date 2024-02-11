Сенатор Перминова в Кургане вступила в партию «Единая Россия»

12 февраля 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

Партийный билет сенатору Елене Перминовой вручили 12 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сенатор Елена Перминова, представляющая в Совете Федерации Курганскую область, вступила 12 февраля в партию «Единая Россия». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе реготделения партии. Перминова подтвердила URA.RU эту информацию. «Я всегда считала себя членом партии, всегда работала вместе с „Единой Россией“ и не отделяла себя, но это не было это документально подтверждено. Коллеги мне давно предлагали вступить», — рассказала Перминова. Она отметила, что никакого конкретного повода для вступления в партию не было, просто так совпало. Партийный билет Перминовой вручили в Штабе общественной поддержки Курганской области во время проведения круглого стола «Семья — основа государства: воспитание, культура, образование», который она организовала. Ранее Перминова стала председателем комитета по социальной политике Совета Федерации.

Сенатор Елена Перминова, представляющая в Совете Федерации Курганскую область, вступила 12 февраля в партию «Единая Россия». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе реготделения партии. Перминова подтвердила URA.RU эту информацию. «Я всегда считала себя членом партии, всегда работала вместе с „Единой Россией“ и не отделяла себя, но это не было это документально подтверждено. Коллеги мне давно предлагали вступить», — рассказала Перминова. Она отметила, что никакого конкретного повода для вступления в партию не было, просто так совпало. Партийный билет Перминовой вручили в Штабе общественной поддержки Курганской области во время проведения круглого стола «Семья — основа государства: воспитание, культура, образование», который она организовала. Ранее Перминова стала председателем комитета по социальной политике Совета Федерации.