11 февраля 2024

Власти курганского округа массово ищут специалистов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-завтрак в региональном отделении Центрального банка. Курган , пустые кресла, зал заседания
Власти Целинного округа ищут шесть специалистов в администрацию Фото:

Власти Целинного муниципального округа Курганской области ищут шестерых специалистов и водителя. Объявление о поиске размещено в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Ищем сотрудников в нашу команду! В администрацию Целинного округа требуются: главный специалист сектора по экономике в финансовый отдел; ведущий специалист отдела ЖКХ и градостроительства; главный специалист отдела ЖКХ и градостроительства; заведующий сектором экономического развития и трудовых отношений; ведущий специалист отдела экономического развития и трудовых отношений; специалист по безопасности дорожного движения — механик; водитель», — указано в сообщении.

В ноябре 2023 года представители администрации округа размещали объявление о поиске заместителя главы по экономическому развитию. На момент написания новости, на сайте округа не было указано, что на эту должность нашли специалиста.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Целинного муниципального округа Курганской области ищут шестерых специалистов и водителя. Объявление о поиске размещено в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «Ищем сотрудников в нашу команду! В администрацию Целинного округа требуются: главный специалист сектора по экономике в финансовый отдел; ведущий специалист отдела ЖКХ и градостроительства; главный специалист отдела ЖКХ и градостроительства; заведующий сектором экономического развития и трудовых отношений; ведущий специалист отдела экономического развития и трудовых отношений; специалист по безопасности дорожного движения — механик; водитель», — указано в сообщении. В ноябре 2023 года представители администрации округа размещали объявление о поиске заместителя главы по экономическому развитию. На момент написания новости, на сайте округа не было указано, что на эту должность нашли специалиста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...