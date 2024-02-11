Власти курганского округа массово ищут специалистов

Власти Целинного муниципального округа Курганской области ищут шестерых специалистов и водителя. Объявление о поиске размещено в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
«Ищем сотрудников в нашу команду! В администрацию Целинного округа требуются: главный специалист сектора по экономике в финансовый отдел; ведущий специалист отдела ЖКХ и градостроительства; главный специалист отдела ЖКХ и градостроительства; заведующий сектором экономического развития и трудовых отношений; ведущий специалист отдела экономического развития и трудовых отношений; специалист по безопасности дорожного движения — механик; водитель», — указано в сообщении.
В ноябре 2023 года представители администрации округа размещали объявление о поиске заместителя главы по экономическому развитию. На момент написания новости, на сайте округа не было указано, что на эту должность нашли специалиста.
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