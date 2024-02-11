Власти курганского округа массово ищут специалистов

12 февраля 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

Власти Целинного округа ищут шесть специалистов в администрацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Целинного муниципального округа Курганской области ищут шестерых специалистов и водителя. Объявление о поиске размещено в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «Ищем сотрудников в нашу команду! В администрацию Целинного округа требуются: главный специалист сектора по экономике в финансовый отдел; ведущий специалист отдела ЖКХ и градостроительства; главный специалист отдела ЖКХ и градостроительства; заведующий сектором экономического развития и трудовых отношений; ведущий специалист отдела экономического развития и трудовых отношений; специалист по безопасности дорожного движения — механик; водитель», — указано в сообщении. В ноябре 2023 года представители администрации округа размещали объявление о поиске заместителя главы по экономическому развитию. На момент написания новости, на сайте округа не было указано, что на эту должность нашли специалиста.

Власти Целинного муниципального округа Курганской области ищут шестерых специалистов и водителя. Объявление о поиске размещено в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «Ищем сотрудников в нашу команду! В администрацию Целинного округа требуются: главный специалист сектора по экономике в финансовый отдел; ведущий специалист отдела ЖКХ и градостроительства; главный специалист отдела ЖКХ и градостроительства; заведующий сектором экономического развития и трудовых отношений; ведущий специалист отдела экономического развития и трудовых отношений; специалист по безопасности дорожного движения — механик; водитель», — указано в сообщении. В ноябре 2023 года представители администрации округа размещали объявление о поиске заместителя главы по экономическому развитию. На момент написания новости, на сайте округа не было указано, что на эту должность нашли специалиста.