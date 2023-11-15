15 ноября 2023

Мэрия курганского округа ищет по объявлению замглавы по экономике

© Служба новостей «URA.RU»
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В мэрии целинного округа не хватает заместителя по экономическому развитию Фото:

Представители администрации Целинного муниципального округа Курганской области ищут заместителя главы по экономическому развитию. Об этом они сообщили в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Ищем сотрудников в нашу команду! В администрацию Целинного округа требуется заместитель главы округа, курирующий вопросы экономического развития», — указано в сообщении.

Также в округе ищут специалиста по безопасности дорожного движения, ведущего специалиста в отдел правовой и кадровой работы, заведующего сектором экономического развития и трудовых отношений и ведущего специалиста отдела экономического развития и трудовых отношений.

На момент написания новости, у главы округа было три заместителя, причем один из них — Виктор Мартынов находился в статусе исполняющего обязанности. Он устроился в администрацию в августе. За два года до этого, по данным источников URA.RU, он был уволен из-за скандала с местным муниципальным предприятием.

Ранее представители администрации Шатровского округа сообщали в соцсетях, что ищут семь специалистов. В том числе, в администрации не хватало руководителя отдела образования.

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Представители администрации Целинного муниципального округа Курганской области ищут заместителя главы по экономическому развитию. Об этом они сообщили в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Ищем сотрудников в нашу команду! В администрацию Целинного округа требуется заместитель главы округа, курирующий вопросы экономического развития», — указано в сообщении. Также в округе ищут специалиста по безопасности дорожного движения, ведущего специалиста в отдел правовой и кадровой работы, заведующего сектором экономического развития и трудовых отношений и ведущего специалиста отдела экономического развития и трудовых отношений. На момент написания новости, у главы округа было три заместителя, причем один из них — Виктор Мартынов находился в статусе исполняющего обязанности. Он устроился в администрацию в августе. За два года до этого, по данным источников URA.RU, он был уволен из-за скандала с местным муниципальным предприятием. Ранее представители администрации Шатровского округа сообщали в соцсетях, что ищут семь специалистов. В том числе, в администрации не хватало руководителя отдела образования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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