Мэрия курганского округа ищет по объявлению замглавы по экономике

В мэрии целинного округа не хватает заместителя по экономическому развитию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители администрации Целинного муниципального округа Курганской области ищут заместителя главы по экономическому развитию. Об этом они сообщили в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Ищем сотрудников в нашу команду! В администрацию Целинного округа требуется заместитель главы округа, курирующий вопросы экономического развития», — указано в сообщении.

Также в округе ищут специалиста по безопасности дорожного движения, ведущего специалиста в отдел правовой и кадровой работы, заведующего сектором экономического развития и трудовых отношений и ведущего специалиста отдела экономического развития и трудовых отношений.

На момент написания новости, у главы округа было три заместителя, причем один из них — Виктор Мартынов находился в статусе исполняющего обязанности. Он устроился в администрацию в августе. За два года до этого, по данным источников URA.RU, он был уволен из-за скандала с местным муниципальным предприятием.

Ранее представители администрации Шатровского округа сообщали в соцсетях, что ищут семь специалистов. В том числе, в администрации не хватало руководителя отдела образования.