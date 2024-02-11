В Кургане заканчиваются iPhone 14

С курганских прилавков исчезают iPhone 14 Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Курганские свободные кассы

Курганские ресейлеры техники Apple заявили, что с местных складов пропадают смартфоны iPhone 14 Pro. Сотрудники местных крупных магазинов также подтвердили, что дальнейших продаж данного телефона не будет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили ресейлеры.

«Причина в том, что iPhone 14 Pro и другие про-версии смартфона были сняты с производства. Дальнейшая закупка магазинами и продажа не будут осуществляться», — рассказали URA.RU сотрудники магазина First Apple.

В курганском магазине федеральной сети iStudio также информацию подтвердили. Сотрудник пояснил журналисту, который представился покупателем, что ситуация со снятием с производства смартфонов Apple про-версий считается обычной практикой. Корреспонденту URA.RU объяснили, что компания Apple часто перестает производить смартфоны линейки Pro и Pro Max спустя год после выпуска нового телефона.

Журналист также обратилась в местные магазины крупных сетей. В DNS корреспонденту сообщили, что на курганских складах про-версий iPhone 14 уже нет. Дальнейшие продажи также будут прекращены. В «М.Видео» пояснили, что на складах iPhone 14 Pro Max, наоборот, есть в нескольких расцветках, однако количество телефонов крайне низкое. В наименьшем количестве в магазинах этой федеральной сети также представлены про-версии нового iPhone 15. На курганских прилавках также не осталось других моделей смартфонов Apple. iPhone 13 про-версий в «М.Видео» нет вообще.

Ранее URA.RU писало, что американская компания Apple презентовала новый iPhone 14 Pro. Во время презентации сотрудники бренда выставили цену для iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в 999 долларов и 1099 долларов соответственно.