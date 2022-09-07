Компания Apple презентовала новый iPhone 14 Pro

07 сентября 2022 в 23:35 Размер текста - 17 +

Продажи iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max начнутся с 16 сентября (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Apple завоевывает мир Американская корпорация Apple презентовала новый iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, которые будут стоить 999 долларов и 1099 долларов соответственно. Трансляция ведется на официальном YouTube-канале компании. Помимо улучшенных характеристик по сравнению с новыми iPhone 14 и iPhone 14 Plus у продвинутых версий будет изменен внешний вид выреза в дисплее, который получил народное название «челка». Также она станет интерактивной: теперь на ее месте будут отображаться звонки, музыка, таймер, Face ID, подключение наушников и прочие функции. iPhone 14 Pro будет стоить 999 долларов, а версия Pro Max — 1099 долларов. Версия Pro будет иметь экран диагональю 6,1 дюймов, а Pro Max — 6,7 дюймов. Также продвинутые версии получат новый процессор — A16 Bionic. Смартфон будет оснащен камерой на 48 мегапикселей. Продажи iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max начнутся с 16 сентября. Презентация предыдущей модели iPhone 13 прошла в сентябре 2021 года. Смартфоны были представлены пяти цветах. Ранее Apple презентовала iPhone 14 и iPhone 14 Plus. презентация Apple Новый iPhone 14 Pro презентация Apple

Американская корпорация Apple презентовала новый iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, которые будут стоить 999 долларов и 1099 долларов соответственно. Трансляция ведется на официальном YouTube-канале компании. Помимо улучшенных характеристик по сравнению с новыми iPhone 14 и iPhone 14 Plus у продвинутых версий будет изменен внешний вид выреза в дисплее, который получил народное название «челка». Также она станет интерактивной: теперь на ее месте будут отображаться звонки, музыка, таймер, Face ID, подключение наушников и прочие функции. iPhone 14 Pro будет стоить 999 долларов, а версия Pro Max — 1099 долларов. Версия Pro будет иметь экран диагональю 6,1 дюймов, а Pro Max — 6,7 дюймов. Также продвинутые версии получат новый процессор — A16 Bionic. Смартфон будет оснащен камерой на 48 мегапикселей. Продажи iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max начнутся с 16 сентября. Презентация предыдущей модели iPhone 13 прошла в сентябре 2021 года. Смартфоны были представлены пяти цветах. Ранее Apple презентовала iPhone 14 и iPhone 14 Plus.