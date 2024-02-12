Бывшие солдаты ВСУ объяснили свое решение перейти на сторону России

Бывший солдат ВСУ Захарченко заявил о зверствах «Азова»*
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, шеврон z, сво, армия россии, штурмовики
Один из военных отметил, что армия России ему нравится больше, чем ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бывшие военные ВСУ рассказали, что перешли на сторону ВС РФ из-за отношения в армии. Об этом американскому видеоблогеру и журналисту Патрику Ланкастеру сообщили сами солдаты.

«Я видел своими глазами, как относились военные „Азова“ (запрещенная в России террористическая организация) к людям в Мариуполе. Не выпускали при эвакуации, расстреливали машины с мирными жителями, грабили магазины», — заявил военный Николай Захарченко, который родом из Донецка. Слова военных передает Патрик Ланкастер на своем youtube-канале.

Солдат Евгений Кравченко, который родился в Харьковской области, заявил, что «душа его лежала к росссийской армии». Он отметил, что пытался покинуть ВСУ. Когда такой случай выпал, он воспользовался им.

За последние девять лет Следственный комитет России возбудил более 3,2 тысячи дел против Киева. Они касаются зверств армии Украины.

Очевидцы рассказывали, что украинские снайперы обстреливали мирных людей, которые укрывались в Артемовске. Также солдаты ВСУ использовали «живой щит» для прикрытия во время штурма города в 2023 году.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация

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Бывшие военные ВСУ рассказали, что перешли на сторону ВС РФ из-за отношения в армии. Об этом американскому видеоблогеру и журналисту Патрику Ланкастеру сообщили сами солдаты. «Я видел своими глазами, как относились военные „Азова“ (запрещенная в России террористическая организация) к людям в Мариуполе. Не выпускали при эвакуации, расстреливали машины с мирными жителями, грабили магазины», — заявил военный Николай Захарченко, который родом из Донецка. Слова военных передает Патрик Ланкастер на своем youtube-канале. Солдат Евгений Кравченко, который родился в Харьковской области, заявил, что «душа его лежала к росссийской армии». Он отметил, что пытался покинуть ВСУ. Когда такой случай выпал, он воспользовался им. За последние девять лет Следственный комитет России возбудил более 3,2 тысячи дел против Киева. Они касаются зверств армии Украины. Очевидцы рассказывали, что украинские снайперы обстреливали мирных людей, которые укрывались в Артемовске. Также солдаты ВСУ использовали «живой щит» для прикрытия во время штурма города в 2023 году. *«Азов» — запрещенная в России террористическая организация
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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