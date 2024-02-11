11 февраля 2024

Уволенный из-за следствия замначальника курганской колонии проиграл суд УФСИН

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу Сироджова Мухридина. Кетово. Курган, уголовное дело, тюремщик, приговор, колония, тюрьма, судебное заседание, судья, суд, личное дело, сотрудник фсин
Уволенный замначальника курганской колонии судился с УФСИН Фото:
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Уголовное дело курганского офицера ФСИН Хамзата Амаева

Экс-заместителю начальника курганской исправительной колонии №2 Виталию Барсукову суд отказал в иске к управлению ФСИН. Мужчина пытался признать незаконными результаты проверки, которая была организована из-за следственных действий в его отношении. Об этом сообщается в судебных материалах.

«Отказать Барсукову В.В. в удовлетворении иска к УФСИН России по Курганской области о признании незаконным заключения комиссии о результатах служебной проверки… об увольнении со службы в уголовно-исполнительной системе», — гласят материалы дела в картотеке Курганского горсуда. Бывший замначальника курганской ИК-2 подал апелляцию на данное решение.

Барсуков пытался оспорить решение руководства УФСИН, уволившего его по статье в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника. Согласно показаниям свидетелей, он пытался заставить осужденного оговорить своего коллегу. Следственные органы подозревали замначальника в превышении должностных полномочий. Во время следствия управление ФСИН организовало проверку и уволило руководителя.

В своем иске Барсуков указывал, что в отношении него не было обвинительного приговора. Также он просил изменить основание приказа для увольнения на расторжение контракта по выслуге лет, дающего права на пенсию.

Суд рассмотрел доводы сторон и отказал в иске заявителю. «Работодатель принял во внимание все обстоятельства, при которых был совершен проступок. Меры дисциплинарного воздействия, примененные к Барсукову В.В., соответствуют тяжести проступка, являются справедливыми и обоснованными», — счел суд.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший замначальника колонии судится с УФСИН после скандального увольнения. Источники редакции рассказали, что Барусков был участником драки сотрудников ИК-2. После конфликта были возбуждены уголовные дела. В итоге двое сотрудников уволились, а третий стал фигурантом уголовного дела.

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Экс-заместителю начальника курганской исправительной колонии №2 Виталию Барсукову суд отказал в иске к управлению ФСИН. Мужчина пытался признать незаконными результаты проверки, которая была организована из-за следственных действий в его отношении. Об этом сообщается в судебных материалах. «Отказать Барсукову В.В. в удовлетворении иска к УФСИН России по Курганской области о признании незаконным заключения комиссии о результатах служебной проверки… об увольнении со службы в уголовно-исполнительной системе», — гласят материалы дела в картотеке Курганского горсуда. Бывший замначальника курганской ИК-2 подал апелляцию на данное решение. Барсуков пытался оспорить решение руководства УФСИН, уволившего его по статье в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника. Согласно показаниям свидетелей, он пытался заставить осужденного оговорить своего коллегу. Следственные органы подозревали замначальника в превышении должностных полномочий. Во время следствия управление ФСИН организовало проверку и уволило руководителя. В своем иске Барсуков указывал, что в отношении него не было обвинительного приговора. Также он просил изменить основание приказа для увольнения на расторжение контракта по выслуге лет, дающего права на пенсию. Суд рассмотрел доводы сторон и отказал в иске заявителю. «Работодатель принял во внимание все обстоятельства, при которых был совершен проступок. Меры дисциплинарного воздействия, примененные к Барсукову В.В., соответствуют тяжести проступка, являются справедливыми и обоснованными», — счел суд. Ранее URA.RU сообщало, что бывший замначальника колонии судится с УФСИН после скандального увольнения. Источники редакции рассказали, что Барусков был участником драки сотрудников ИК-2. После конфликта были возбуждены уголовные дела. В итоге двое сотрудников уволились, а третий стал фигурантом уголовного дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
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