20 сентября 2023

Бывший замначальника курганской колонии судится с УФСИН после скандального увольнения

Экс-замначальника курганской колонии судится с УФСИН после увольнения
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу Сироджова Мухридина. Кетово. Курган, уголовное дело, тюремщик
В Кургане экс-замначальника колонии судится с УФСИН Фото:

Уволенный после скандала заместитель начальника курганской колонии №2 судится с управлением ФСИН. Информация об иске экс-силовика имеется в системе ГАС «Правосудие».

«Гражданские дела — первая инстанция. Споры, возникающие из трудовых отношений. Ответчик: УФСИН по Курганской области», — информирует картотека Курганского городского суда. Иск к управлению подал бывший замначальника по безопасности ИК-2 Виталий Барсуков.

Как рассказали редакции в пресс-службе городского суда, истец просит признать незаконными результаты служебной проверки. Также он требует отменить приказ о расторжении контракта с последующим увольнением.

По информации источников из числа бывших тюремщиков, Барсукова отстранили от службы после драки сотрудников в колонии. Впоследствии он был уволен по результатам внутренней проверки.

В управлении ФСИН от комментариев по спору с экс-сотрудником отказались, сославшись на персональные данные. Узнать мнение бывшего замначальника не удалось — редакция не располагает его номером телефона.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудник курганской колонии сломал ногу после драки с коллегой. Замначальника по безопасности ИК отстранили от службы после инцидента.

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Уволенный после скандала заместитель начальника курганской колонии №2 судится с управлением ФСИН. Информация об иске экс-силовика имеется в системе ГАС «Правосудие». «Гражданские дела — первая инстанция. Споры, возникающие из трудовых отношений. Ответчик: УФСИН по Курганской области», — информирует картотека Курганского городского суда. Иск к управлению подал бывший замначальника по безопасности ИК-2 Виталий Барсуков. Как рассказали редакции в пресс-службе городского суда, истец просит признать незаконными результаты служебной проверки. Также он требует отменить приказ о расторжении контракта с последующим увольнением. По информации источников из числа бывших тюремщиков, Барсукова отстранили от службы после драки сотрудников в колонии. Впоследствии он был уволен по результатам внутренней проверки. В управлении ФСИН от комментариев по спору с экс-сотрудником отказались, сославшись на персональные данные. Узнать мнение бывшего замначальника не удалось — редакция не располагает его номером телефона. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудник курганской колонии сломал ногу после драки с коллегой. Замначальника по безопасности ИК отстранили от службы после инцидента.
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© Служба новостей «URA.RU»
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