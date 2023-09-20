Бывший замначальника курганской колонии судится с УФСИН после скандального увольнения

Экс-замначальника курганской колонии судится с УФСИН после увольнения

21 сентября 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

В Кургане экс-замначальника колонии судится с УФСИН Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уволенный после скандала заместитель начальника курганской колонии №2 судится с управлением ФСИН. Информация об иске экс-силовика имеется в системе ГАС «Правосудие». «Гражданские дела — первая инстанция. Споры, возникающие из трудовых отношений. Ответчик: УФСИН по Курганской области», — информирует картотека Курганского городского суда. Иск к управлению подал бывший замначальника по безопасности ИК-2 Виталий Барсуков. Как рассказали редакции в пресс-службе городского суда, истец просит признать незаконными результаты служебной проверки. Также он требует отменить приказ о расторжении контракта с последующим увольнением. По информации источников из числа бывших тюремщиков, Барсукова отстранили от службы после драки сотрудников в колонии. Впоследствии он был уволен по результатам внутренней проверки. В управлении ФСИН от комментариев по спору с экс-сотрудником отказались, сославшись на персональные данные. Узнать мнение бывшего замначальника не удалось — редакция не располагает его номером телефона. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудник курганской колонии сломал ногу после драки с коллегой. Замначальника по безопасности ИК отстранили от службы после инцидента.

Уволенный после скандала заместитель начальника курганской колонии №2 судится с управлением ФСИН. Информация об иске экс-силовика имеется в системе ГАС «Правосудие». «Гражданские дела — первая инстанция. Споры, возникающие из трудовых отношений. Ответчик: УФСИН по Курганской области», — информирует картотека Курганского городского суда. Иск к управлению подал бывший замначальника по безопасности ИК-2 Виталий Барсуков. Как рассказали редакции в пресс-службе городского суда, истец просит признать незаконными результаты служебной проверки. Также он требует отменить приказ о расторжении контракта с последующим увольнением. По информации источников из числа бывших тюремщиков, Барсукова отстранили от службы после драки сотрудников в колонии. Впоследствии он был уволен по результатам внутренней проверки. В управлении ФСИН от комментариев по спору с экс-сотрудником отказались, сославшись на персональные данные. Узнать мнение бывшего замначальника не удалось — редакция не располагает его номером телефона. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудник курганской колонии сломал ногу после драки с коллегой. Замначальника по безопасности ИК отстранили от службы после инцидента.