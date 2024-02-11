В свердловской школе, где учитель ударил девочку с ОВЗ, начали проверку

Прокуратура Свердловской области начала проверку в школе №1 в Новоуральске, где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Поводом стал опубликованный в соцсетях видеоролик, на котором учитель бьет одну из девочек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Сотрудники прокуратуры с выездом на место дадут правовую оценку соблюдению в данной школе законодательства об образовании. Также будет проверено соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — говорится в сообщении ведомства.
По словам местных жителей, это не первый случай рукоприкладства в школе. Родители и раньше жаловались на недопустимое поведение преподавателей. В школе №1 пообещали подготовить комментарий.
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