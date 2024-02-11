11 февраля 2024

В свердловской школе, где учитель ударил девочку с ОВЗ, начали проверку

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа № 22. Екатеринбург, образование, вход в школу, ученица, школьница
Инцидент произошел в школе №1 Новоуральска (архивное фото) Фото:

Прокуратура Свердловской области начала проверку в школе №1 в Новоуральске, где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Поводом стал опубликованный в соцсетях видеоролик, на котором учитель бьет одну из девочек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Сотрудники прокуратуры с выездом на место дадут правовую оценку соблюдению в данной школе законодательства об образовании. Также будет проверено соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — говорится в сообщении ведомства.

По словам местных жителей, это не первый случай рукоприкладства в школе. Родители и раньше жаловались на недопустимое поведение преподавателей. В школе №1 пообещали подготовить комментарий.

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Прокуратура Свердловской области начала проверку в школе №1 в Новоуральске, где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Поводом стал опубликованный в соцсетях видеоролик, на котором учитель бьет одну из девочек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Сотрудники прокуратуры с выездом на место дадут правовую оценку соблюдению в данной школе законодательства об образовании. Также будет проверено соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — говорится в сообщении ведомства. По словам местных жителей, это не первый случай рукоприкладства в школе. Родители и раньше жаловались на недопустимое поведение преподавателей. В школе №1 пообещали подготовить комментарий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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