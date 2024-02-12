В Госдуме обсуждают проект блокировки анонимных telegram-каналов

Депутат Свинцов: telegram-каналы нужно регистрировать как электронные СМИ

12 февраля 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

В России пока нет технологии по блокировке отдельных telegram-каналов, отметил Андрей Свинцов Фото: Анна Майорова © URA.RU Telegram-каналы в будущем должны будут проходить регистрацию по аналогию с электронными СМИ (получение лицензии, доменного имени, наличие юрлица). Сейчас урегулировать законодательно это невозможно, так как в России нет механизмов по блокировке отдельных ресурсов, заявил в беседе с URA.RU зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. «Пока идут разговоры, но технологии для исполнения закона, то есть блокировки тех отдельных telegram-каналов, которые не раскрыли своих редакторов и владельцев, пока у государства нет. Поэтому принимать закон пока невозможно. Как только она появится, я думаю, он будет принят. И администраторы, и владельцы telegram-каналов будут вынуждены раскрыть свои персональные данные в разумных пределах. Это будет, возможно, идти через регистрацию Роскомнадзора. Как некая аналогия с электронными СМИ. То, что сейчас есть, — получение лицензии, доменное имя, наличие юрлица и так далее. Это некое будущее, которое еще неизвестно, когда наступит», — объяснил Андрей Свинцов. По мнению депутата Госдумы, такая система позволит бороться с вымогательствами. «Я не знаю ни одного случая, по крайней мере, за последние пять лет, когда какие-то сотрудники СМИ вымогали деньги у предпринимателей, у чиновников. Это просто немыслимо. Что касается telegram-каналов, то они регулярно фигурируют в уголовных делах», — отметил Свинцов. Ранее попытки заблокировать telegram-каналы приводили к глобальным сбоям и затрагивали другие ресурсы, подчеркнул собеседник агентства. «Технология Telegram — это распространенный реестр. Когда Роскомнадзор, совместно с нашими специальными структурами, занимались попыткой его блокировки, — это получалось с большим трудом. И приводило к блокировкам сотен, а иногда и тысяч различных ресурсов, узлов. Это создавало лихорадку в сети Интернет», — добавил он. Сегодня, 12 февраля, коммерческого директора журналиста Ксении Собчак (холдинга «Осторожно, Media») Кирилла Суханова приговорили к 7,5 года колонии строгого режима. Такое решение вынес Хамовнический суд Москвы. Бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому (Кузьмину) и журналисту Тамерлану Бигаеву назначили по 7 лет. По данным следствия, фигуранты дела (администраторы telegram-канала «Тушите свет») предложили главе «Ростеха» Сергею Чемезову отдать им 11 миллионов рублей за снятие с публикации материалов, направленных против компании. Ранее Собчак публично извинилась перед Чемезовым за действия своих коллег. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Telegram-каналы в будущем должны будут проходить регистрацию по аналогию с электронными СМИ (получение лицензии, доменного имени, наличие юрлица). Сейчас урегулировать законодательно это невозможно, так как в России нет механизмов по блокировке отдельных ресурсов, заявил в беседе с URA.RU зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. «Пока идут разговоры, но технологии для исполнения закона, то есть блокировки тех отдельных telegram-каналов, которые не раскрыли своих редакторов и владельцев, пока у государства нет. Поэтому принимать закон пока невозможно. Как только она появится, я думаю, он будет принят. И администраторы, и владельцы telegram-каналов будут вынуждены раскрыть свои персональные данные в разумных пределах. Это будет, возможно, идти через регистрацию Роскомнадзора. Как некая аналогия с электронными СМИ. То, что сейчас есть, — получение лицензии, доменное имя, наличие юрлица и так далее. Это некое будущее, которое еще неизвестно, когда наступит», — объяснил Андрей Свинцов. По мнению депутата Госдумы, такая система позволит бороться с вымогательствами. «Я не знаю ни одного случая, по крайней мере, за последние пять лет, когда какие-то сотрудники СМИ вымогали деньги у предпринимателей, у чиновников. Это просто немыслимо. Что касается telegram-каналов, то они регулярно фигурируют в уголовных делах», — отметил Свинцов. Ранее попытки заблокировать telegram-каналы приводили к глобальным сбоям и затрагивали другие ресурсы, подчеркнул собеседник агентства. «Технология Telegram — это распространенный реестр. Когда Роскомнадзор, совместно с нашими специальными структурами, занимались попыткой его блокировки, — это получалось с большим трудом. И приводило к блокировкам сотен, а иногда и тысяч различных ресурсов, узлов. Это создавало лихорадку в сети Интернет», — добавил он. Сегодня, 12 февраля, коммерческого директора журналиста Ксении Собчак (холдинга «Осторожно, Media») Кирилла Суханова приговорили к 7,5 года колонии строгого режима. Такое решение вынес Хамовнический суд Москвы. Бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому (Кузьмину) и журналисту Тамерлану Бигаеву назначили по 7 лет. По данным следствия, фигуранты дела (администраторы telegram-канала «Тушите свет») предложили главе «Ростеха» Сергею Чемезову отдать им 11 миллионов рублей за снятие с публикации материалов, направленных против компании. Ранее Собчак публично извинилась перед Чемезовым за действия своих коллег.