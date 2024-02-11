11 февраля 2024

В свердловской школе после избиения девочки с ОВЗ запретили телефоны. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Екатеринбург, класс, парта, школьная мебель, школьный кабинет
Кто-то из учеников опубликовал видео избиения в Сеть Фото:

В новоуральской школе №1 (Свердловская область), где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), после избиения девочки учителем школьникам запретили ходить по учреждению с телефонами. Об этом URA.RU рассказала мама одного из учащихся.

«Преподаватель написал нам 9 февраля, что директор [Ирина Красильникова] запретила детям ходить в школе с телефонами. Их нужно либо сдавать классному руководителю утром, либо вовсе приходить без них», — пояснила женщина. URA.RU обратилось за комментарием к Красильниковой, ответ ожидается.

Инцидент произошел 5 февраля. На кадрах, которые попали в Сеть, видно, что мужчина-учитель подошел к девочке, сидящей на первой парте, размахнулся и ударил ее. Ребенок пытался увернуться. После этого в школе была организована проверка.

Сообщение о запрете появилось 9 февраля
Сообщение о запрете появилось 9 февраля

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В новоуральской школе №1 (Свердловская область), где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), после избиения девочки учителем школьникам запретили ходить по учреждению с телефонами. Об этом URA.RU рассказала мама одного из учащихся. «Преподаватель написал нам 9 февраля, что директор [Ирина Красильникова] запретила детям ходить в школе с телефонами. Их нужно либо сдавать классному руководителю утром, либо вовсе приходить без них», — пояснила женщина. URA.RU обратилось за комментарием к Красильниковой, ответ ожидается. Инцидент произошел 5 февраля. На кадрах, которые попали в Сеть, видно, что мужчина-учитель подошел к девочке, сидящей на первой парте, размахнулся и ударил ее. Ребенок пытался увернуться. После этого в школе была организована проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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