11 февраля 2024
10 февраля 2024

В Росгвардии сообщили, что делал ОМОН в ночном клубе Ноябрьска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Москва, полиция, омон
Сотрудники ОМОН оказали полиции поддержку в оперативном мероприятии в клубе Ноябрьска Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) в ночь с 10 на 11 февраля сотрудники ОМОН участвовали в обеспечении оперативно-профилактического мероприятия, проводимого окружным УМВД в ночном клубе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

«Сотрудники ведомства оказали содействие представителям регионального УМВД в проведении оперативно-профилактического мероприятия», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе управления Росгвардии по ЯНАО. О направленности мероприятия и количестве задержанных не сообщается.

Корреспондент агентства обратился за подробностями в пресс-службу окружного УМВД. На момент публикации новости ответ не получен.

О визите сотрудников ОМОН в ночной клуб LOFT в Ноябрьске стало известно из социальных сетей. Ямальцы обсуждают событие в комментариях под постом.

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ноябрьске (ЯНАО) в ночь с 10 на 11 февраля сотрудники ОМОН участвовали в обеспечении оперативно-профилактического мероприятия, проводимого окружным УМВД в ночном клубе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии. «Сотрудники ведомства оказали содействие представителям регионального УМВД в проведении оперативно-профилактического мероприятия», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе управления Росгвардии по ЯНАО. О направленности мероприятия и количестве задержанных не сообщается. Корреспондент агентства обратился за подробностями в пресс-службу окружного УМВД. На момент публикации новости ответ не получен. О визите сотрудников ОМОН в ночной клуб LOFT в Ноябрьске стало известно из социальных сетей. Ямальцы обсуждают событие в комментариях под постом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...