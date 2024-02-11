В Росгвардии сообщили, что делал ОМОН в ночном клубе Ноябрьска

В Ноябрьске (ЯНАО) в ночь с 10 на 11 февраля сотрудники ОМОН участвовали в обеспечении оперативно-профилактического мероприятия, проводимого окружным УМВД в ночном клубе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
«Сотрудники ведомства оказали содействие представителям регионального УМВД в проведении оперативно-профилактического мероприятия», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе управления Росгвардии по ЯНАО. О направленности мероприятия и количестве задержанных не сообщается.
Корреспондент агентства обратился за подробностями в пресс-службу окружного УМВД. На момент публикации новости ответ не получен.
О визите сотрудников ОМОН в ночной клуб LOFT в Ноябрьске стало известно из социальных сетей. Ямальцы обсуждают событие в комментариях под постом.
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