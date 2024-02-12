В Кремле прокомментировали унизительные слова Шольца и Сунака про интервью Путина

Песков: главное, что Сунак и Шольц ознакомились с интервью Путина Карлсону

12 февраля 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

По словам Пескова, интервью Путина Карлсону было возможностью для Шольца и Сунака ознакомиться с позицией главы РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону Унизительные слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака и немецкого канцлера Олафа Шольца про интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону являются попыткой объясниться перед налогоплательщиками. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, главное, что Сунак и Шольц услышали позицию главы РФ. «По всей видимости, они знакомы с содержанием интервью, и это для нас главное, они еще раз услышали… А реакция — это в угоду ситуации, в которой находятся их страны, попытка объясниться перед своими налогоплательщиками», — заявил Песков во время конференц-колла. Он добавил, что у Сунака и Шольца была возможность ознакомиться с позицией Путина и они это сделали. На данный момент она в полной мере им представлена. Ранее Шольц заявил, что интервью Путина является смехотворным. По его словам, российский глава «всегда говорит много лжи» об истории конфликта с Украиной. Однако комментаторы начали писать немецкому канцлеру, что нужно прислушаться к Путину. Сунак так же заявил, что заявление президента РФ об ответственности НАТО и США за начало украинского конфликта является смехотворным. Пользователи соцсети X раскритиковали премьер-министра Великобритании. Они призвали его как можно скорее закончить конфликт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Унизительные слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака и немецкого канцлера Олафа Шольца про интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону являются попыткой объясниться перед налогоплательщиками. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, главное, что Сунак и Шольц услышали позицию главы РФ. «По всей видимости, они знакомы с содержанием интервью, и это для нас главное, они еще раз услышали… А реакция — это в угоду ситуации, в которой находятся их страны, попытка объясниться перед своими налогоплательщиками», — заявил Песков во время конференц-колла. Он добавил, что у Сунака и Шольца была возможность ознакомиться с позицией Путина и они это сделали. На данный момент она в полной мере им представлена. Ранее Шольц заявил, что интервью Путина является смехотворным. По его словам, российский глава «всегда говорит много лжи» об истории конфликта с Украиной. Однако комментаторы начали писать немецкому канцлеру, что нужно прислушаться к Путину. Сунак так же заявил, что заявление президента РФ об ответственности НАТО и США за начало украинского конфликта является смехотворным. Пользователи соцсети X раскритиковали премьер-министра Великобритании. Они призвали его как можно скорее закончить конфликт.